Генпрокурор: Уголовные дела против адвоката главного инженера МЗКТ Головача вызвали настороженность

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура Беларуси проверяет уголовные дела, возбужденные в отношении адвоката главного инженера ОАО «Минский завод колесных тягачей» Андрея Головача. Об этом генеральный прокурор Александр Конюк заявил журналистам 11 июля на заседании Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции, сообщает агентство БелаПАН.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Возбуждение уголовных дел в отношении адвоката вызвало настороженность у меня как у судьи. Я столько лет проработал судьей, знаю, что это такое, это вызвало настороженность. Мы очень серьезно проверяем дела, возбужденные в отношении адвоката, не исключаю, что там будут Генеральной прокуратурой приняты кардинальные решения», — сказал Конюк.

В отношении адвоката, чья фамилия не называется, Следственный комитет возбудил дело по ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания). Санкция статьи предусматривает штраф или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства женщины, где нашли пистолет Walter mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). За это грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Накануне Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) заявила о том, что намерена защищать коллегу, в отношении которой возбуждены два уголовных дела. «Ситуация с адвокатом Минской городской коллегии, в отношении которого возбуждено уже два уголовных дела, показала прежде всего, насколько важно быть корректным и строго соблюдать этические нормы и правила при подаче той или иной информации в СМИ для широкого обсуждения», — подчеркивается в сообщении БРКА.

Этот вопрос обсуждался 10 июля на заседании совета БРКА, и члены совета высказали общее мнение по нему. Как отмечают в коллегии, в соответствии с Конституцией человек может быть признан виновным только по приговору суда. Поэтому, на взгляд адвокатов, давать оценку еще не подтвержденным действиям, называя их «злодеяниями», не только некорректно, но и непрофессионально.

«Мы, безусловно, будем защищать нашего адвоката, и не только потому, что этого требует закон, но еще и потому, что знаем его как высококвалифицированного специалиста, профессионала и порядочного человека», — заметил председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.

«Если в действиях нашего коллеги и были какие-то нарушения, то мы очень надеемся, что компетентную оценку им дадут следственные органы, суд и органы адвокатского самоуправления», — сказал он.

Бывший главный инженер ОАО «МЗКТ» Андрей Головач был задержан весной 2015 года вместе с несколькими сотрудниками предприятия. В феврале 2018-го суд оправдал его по обвинению в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей, но сразу же после вынесения приговора он был задержан в зале суда по подозрению в получении взяток на сумму 192 тысячи долларов и 35 тысяч евро. По версии следствия, эти события происходили с 2008 по 2015 год.

Адвокат Андрея Головача, по данным TUT.BY, продолжает работать, находясь под подпиской. На днях во время процесса главный инженер МЗКТ обратился к судье: « Очень хочется домой , ваша честь». Суд не отпустил его под домашний арест, он находится в СИЗО уже 50 месяцев, вину не признает, ни один из четырех взяткодателей на процесс не пришел . Они находятся в России и Канаде, все повестки суда ключевые свидетели проигнорировали.