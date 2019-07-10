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Носкевич рассказал, что, по мнению следствия, могло стать причиной взрывов на салюте 3 июля
11.07.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Причиной взрывов во время салюта 3 июля стала, скорее всего, некачественная пиротехника. Об этом заявил глава Следственного комитета Иван Носкевич.
Иван Носкевич сообщил, что следствие рассматривает четыре версии произошедшего.
«Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, — версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой: они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали — это самый актуальный предмет расследования», — цитирует главу СК
Носкевич также подтвердил, что задержанным по делу россиянам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение им будет предъявлено в установленный законом 10-дневный срок.
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта
СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.
Задержанные по делу о взрывах на салюте сотрудники компании по выпуску пиротехнической продукции «Пиро-Росс»
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Носкевич также подтвердил, что задержанным по делу россиянам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение им будет предъявлено в установленный...
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