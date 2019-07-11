Кировская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отдыхать без вреда для природы

Источник материала: Кировец





Все мы любим, отдыхать на природе под ласкающим легким ветерком, под теплыми и светлыми лучами солнца, под звуки тихого шепота леса. Как хорошо и уютно становится на душе и на сердце, когда вокруг чистота и порядок. А вот чистота и порядок это уже наша с вами забота, только в наших силах позаботится и сохранить природу. Ведь природа — это живой окружающий нас мир во всем бесконечном многообразии его проявлений. Отдыхать без вреда для природы призывает Кировская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Правила поведения на природе:

Не ломайте деревья.

Не сдирайте со стволов деревьев кору, так как кора защищает деревья от вредителей.

Не разоряйте муравейники.

Не убивайте лягушек и жаб – в мире нет ничего бесполезного и безобразного.

Не сбивайте ногами, и не топчите ядовитые грибы – ими лечатся лесные жители.

Не вырывайте с корнем ягодники и грибы.

Не разжигайте костры в хвойных молодняках – это может вызвать самый страшный верховой пожар.

Не оставляйте костер не потушенным.

Не разводите костры на торфяниках – тлеющий торф затушить очень трудно.

Не поджигайте весной прошлогоднюю траву – в огне гибнут тысячи насекомых, редкие растения, мелкие животные и птицы, а также это может привести к возникновению пожара в лесах и населенных пунктах.

Не разоряйте гнезда птиц.

Не приносите из леса животных и птиц – в неволе они погибают.

Не обрывайте паутины и не убивайте пауков. Пауки также являются полноправной частью природы.

Не разоряйте гнезда шмелей, так как шмели являются единственными опылителями бобовых растений.

Не собирайте без надобности полевые, лесные, луговые цветы.

Не собирайте цветы и другие растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.

Не мойте транспортные средства вблизи водоемов, помните, парковка транспортных средств разрешена в радиусе 30 метров от берега.

Запрещается травить, глушить, ловить сетями и другими запрещенными средствами рыбу.

Не засоряйте берега водоёмов, не бросайте мусор в воду, так как загрязнение водоемов вызывает гибель его обитателей.

Не сжигайте отходы, при их горении образуются ядовитые газы.

Не производите свалки мусора в лесах, вдоль автомобильных и железнодорожных дорог и других местах отдыха.

Эти элементарные правила должны соблюдать все. Ведь правила поведения в природе также обязательны для каждого человека, как правила вежливости и гигиены. Будьте аккуратны на пикниках! Убирайте за собой мусор! Берегите ПРИРОДУ!