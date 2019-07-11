20 тысяч в год: в ВОЗ рассказали, как алкоголь убивает белорусов

В Беларуси от заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, ежегодно умирает 20 тысяч человек: по 50 человек ежедневно.

Как рассказал координатор программ по общественному здоровью странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Валентин Русович 11 июля на пресс-конференции в Минске, количество смертей от алкоголя превышает смертность от заболеваний, связанных с употреблением табака.

Вредным употреблением алкоголя ВОЗ считает более двух порций алкоголя в день для мужчин и более одной - для женщин. Одна порция - это или 30 мл напитка крепостью 40%, или 100 мл вина крепостью 12%, или 250 мл пива крепостью 4,8%.

«Более 11 тысяч смертей - это смерти от сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности. Порядка 6 тысяч смертей - от внешних причин: суициды, травмы, гибель при пожарах, утопления. Свыше тысячи - от цирроза печени. Еще более тысячи смертей в год случаются от онкологических заболеваний, связанных с вредным потреблением спиртного», - цитирует Русовича БалаПАН .

Представитель ВОЗ отметил, что с вредным употреблением алкоголя ВОЗ ассоциирует несколько видов рака: полости рта, глотки, пищевода, печени, прямой кишки, толстого кишечника. До 5% случаев рака молочной железы также вызваны употреблением алкоголя, сказал Русович. В целом, подчеркнул представитель ВОЗ, 11% смертей от раковых заболеваний у мужчин и 4% у женщин связаны с вредной моделью употребления алкоголя.

«Новое понимание влияния алкоголя на онкологические заболевания — это тенденция, которая сейчас идет во всем мире», — сказал Русович.