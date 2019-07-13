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Я живу во Вселюбе. Как молодой ксендз восстанавливает древний храм и учит местных любить свое

14.07.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«У нашага ксяндза ідэі ў галаве адна за адной бягуць і ня могуць астанавіцца», — говорят жители агрогородка Вселюб, что в Новогрудском районе. Настоятель местного костела Святого Казимира 42-летний ксендз Виталий Цыбульский только улыбается и говорит, что, если горишь каким-то делом, то все получится. За три года, что он живет в местечке, успел сделать ремонт в одном из самых старых католических храмов Беларуси, привести в порядок территорию вокруг, начать консервацию усыпальницы графов О’Рурков и организовать на окраине поселка виноградник — место для отдыха, куда может прийти любой желающий. Местные сначала удивлялись, а потом подключились к бурной деятельности священника, у которого планов — громадье.


Этим материалом TUT.BY продолжает свой проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где родился, вырос и остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

—  Там у нас район Чечня, здесь — Карабах, — говорит местный житель Александр.

Оказывается, когда-то в агрогородок приехали беженцы, да так и остались. Районы, где поселились люди, стали называть по названию местности, откуда они прибыли.

— Вот здесь должен был быть торговый центр, гостиница, ресторан, но так и не достроили, — показывает мужчина на долгострой в центре агрогородка.

Сейчас во Вселюбе — два магазина, свой дом культуры, церковь, костел, почта, отделение банка, ветстанция, рядом — местный СПК. Самый популярный транспорт в местечке — повозки, запряженные лошадьми.

«А потом ксендз пришел новый и начал все делать»

— У нас еще и коров держат, как раньше, — рассказывают местные жители.

Действительно, если бы не магазины с современными яркими вывесками, то могло бы показаться, что Вселюб застыл где-то в 70-х годах прошлого века.

— Посередине поселка была раньше синагога. Вон там, видишь, магазин? Раньше рюмочная была. Да такая популярная, что одни выходили, другие сразу входили. А там была столовая. Нет уже ничего. Только две крамы. А с той стороны, где костел — парк старинный, — ностальгирует Александр и вспоминает, что в парке несколько лет назад сожгли бывшую графскую усадьбу. —  Пришли грибники, дождь шел, они разложили на полу костер и все — деревянный дом быстро сгорел. Граф [потомок бывшего владельца усадьбы] кались приезжал, я ему экскурсию проводил. Хотел, чтобы ему отдали — а теперь и отдавать нечего.


У агрогородка — впечатляющее прошлое. Когда-то здесь жили представители ирландского графского рода О’Рурков. Во второй половине ХIХ века граф Иосиф О’Рурк построил во Вселюбе усадьбу с видом на реку Плису. С восточной стороны к усадьбе вела подъездная аллея, с противоположной была часовня. С двух сторон дом окружал большой парк.

В 1939 году графа увезли большевики. Местные жители рассказывают, как Иосиф О’Рурк, навсегда покидая поместье, попрощался с Вселюбом: граф поднял шляпу и поклонился местным жителям. От фамильного дома ничего не осталось, а вот парк сохранился. Есть на кладбище и родовая усыпальница. Правда, внутри ничего не сохранилось — все разграбили.

— Раньше все заросшее было, а потом ксендз пришел новый и начал что-то делать. Хороший ксендз. Площадку около костела организовал. Я туда ходил. Но нам как-то непонятно — сделал там лавочки, пруд, беседку. И что? Этим всем можно пользоваться вот так просто? — не понимает Александр.



— Да, вот так просто, — говорит отец Виталий Цыбульский. Он встречает нас во дворе костела. Ксендз одет в простые свитер и джинсы — и выглядит очень обыденно.

До Вселюба он служил в Гродно, Сморгони, Щучине, Чаусах, Ивье.

— Сам я из Щучина. В моей жизни было все: и в армии отслужил, и жениться хотел, но потом как-то все повернулось, пришло озарение и я поехал в семинарию в Краков, где учился 7 лет. Мои родители, они верующие, мой выбор одобрили. Знаете, это же такое благословение для семьи. Думали, что я первый священник в роду, но потом оказалось, что среди родственников когда-то давно был еще один, — рассказывает отец Виталий.
Родители, кстати, стали главными помощникам ксендза во всех его начинаниях во Вселюбе: красили, строгали, убирали, косили и всячески поддерживали.


Отец Виталий показывает свою главную гордость — костел святого Казимира. Проводит экскурсию по небольшому храму и на ходу рассказывает, что вход был пристроен к готическому сооружению в XIX веке. А сама святыня появилась во Вселюбе в 1433 году.

 — Мы, открывая двери и проводя иногда такие же экскурсии для приезжающих, говорим, что вот на дворе XXI век, в этой пристройке — XIX, а вот за этими дверями — XV.

От средневековья в костеле, конечно, ничего не осталось.

 — Во время Советского союза здесь был и склад, и спортивный зал. Долгое время костел пустовал, а потом сюда каждое воскресенье приезжал священник. Но вы же сами понимаете разницу, когда человек приезжий и когда он на месте. Еще три года назад все здесь было в очень запущенном состоянии — двор и старинное кладбище заросли кустами, потолок в храме почернел. Святыня требовала ремонта. Понятно, что агрогородок находится на периферии, и ждать финансирования можно очень долго. Но я же гражданин, и я должен заботится о той земле, где живу, — объясняет свою позицию ксендз.


Храм отремонтировали за 80 дней

Но перед началом ремонта надо было заручиться поддержкой местного населения.

 — Католиков здесь меньшинство. Я стал обходить дома. Мне сразу сказали: «Поляки — там». Но я решил, что надо этот барьер, который построен между людьми, как-то ломать. Знакомился, рассказывал о своих идеях. А главная была такая: не важно, католик ты, православный или неверующий — в костеле тебя ждут. Сюда можно прийти любому. Сначала местные очень удивлялись такому подходу, относились настороженно. А потом что-то сдвинулось. Стали активно помогать в благоустройстве и территории, и храма. Приход ведь здесь небольшой — всего 170 человек. Это Вселюб и еще 22 деревни вокруг. Очень много пожилых прихожан. Бабушки старенькие. Они часто не могут добраться до Вселюба — населенные пункты находятся в 20−25 километрах друг от друга. К ним уже еду я. Бывает, что за день километров 200 проезжаю.


Костел, согласно документам, построен до 1433 года.

 — То есть в это время этот храм уже существовал, уже упоминался. Поэтому вполне справедливо называть его старейшим костелом в Беларуси, — уверен ксендз.

Храм всей громадой отремонтировали за 80 дней. Все получилось скромно, но со вкусом. Отец Виталий говорит, что старались сохранить средневековый интерьер — на деревянном потолке сделали имитацию бруса, внутри все выкрасили в светлые тона, а в некоторых местах оставили неоштукатуренную кладку, чтобы были видны старинные кирпичи. Алтарь храму подарили, старинные иконы принесли местные жители. А еще здесь есть уникальная скульптура Божьей матери беременной, которую освятили в Польше.



— Таких скульптур в Беларуси больше нет. А все как вышло… Полтора года назад ко мне стали обращаться молодые семьи, у которых нет детей. Я спрашиваю у них: что мне сделать, как мне вам помочь? Я могу за вас молиться, а в остальном вы должны сами этот вопрос с богом решать. Спустя какое-то время ко мне приходит бомж. Он ждет меня шесть часов, чтобы… обмануть. Не очень интересная история. Но во время нашего разговора он говорит про Матерь Божью беременную. А я о таком первый раз слышу. Но стал искать в интернете, нашел совсем немного информации. В какой-то момент появляются люди, которые вытачивают скульптуру. Мы освятили ее на Фесте в городе Пшемысел, куда когда-то ездила одна из наших прихожанок с просьбой о помощи нашему храму. Привезли сюда, поставили и сделали открытки со специальной молитвой. И недавно мне рассказывают, что у одной из местных жительниц УЗИ показало, что родится ребенок с синдромом Дауна. Она рассказал об этом своей учительнице. Та говорит, что не знает чем помочь и, наверное, остается только молиться. И тут из книги выпадает та самая открытка! В феврале женщина позвонила мне и сказала, что родился совершенно здоровый ребенок. Мы считаем, что наша Божья Матерь беременная сотворила свое первое чудо. Сейчас раз в месяц в храме проходят специальные молитвы за семьи, у которых нет детей.


«Долина Эйн-Керем», куда может прийти любой желающий

Еще долго отец Виталий рассказывает о своих прихожанах, истории, костеле и о том, сколько всего еще надо сделать.

Около храма он и прихожане за несколько лет облагородили территорию — выкорчевали кусты, построили деревянную беседку, очистили заросший пруд и организовали там небольшой пирс, установили скамейки, посадили цветы и даже обновили старый, почерневший от времени сарай, около которого планируют сделать музей под открытым небом, где будут представлены старинные предметы сельского быта. Всей территории дали название — «Долина Эйн-Керем».

— Это долина виноградника, где беременная Дева Мария встречалась с Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя. Здесь же он и родился. Сейчас та территория находится в Иерусалиме. Там расположены несколько монастырей и храмов.

Вселюбский Эйн-Керем, конечно поскромнее, но ксендз и прихожане уверены, что со временем долина станет популярной у паломников. И уже сейчас туда может прийти любой желающий. Вот местный житель Александр уже ходил. Говорит, посидел на лавочке, отдохнул. Признается, очень странно ему в их агрогородке видеть такое место.

 — Как картинка, — удивляется мужчина.



Ксендз же собирается «гореть» дальше. Вот недавно начали консервацию усыпальницы графов О’Рурков на старинном кладбище, которое в свое время тоже привели в порядок. Отремонтировали здание около костела, где сейчас живет священник, и организовали на втором этаже что-то типа гостиницы, где могут ночевать туристы и паломники. Открыли костельную лавку, вся выручка которой идет на благоустройство костела и территории вокруг него. Сделали открытки с видами местечка, листовки с номерами счетов храма и магнитики с изображением костела и сердца. Вселюб же — значит, любовь.

 — Мы пока наш гостиный двор никак не рекламируем, потому что надо еще многое сделать, но совсем скоро здеь уже можно будет ночевать, — священник рассказывает, что он, его отец и несколько прихожан начали строительство летней терассы, на которой хотят сделать кофейню.


— Не боитесь, что кто-то придет и сломает всю вашу красоту?

 — Не боюсь. Конечно, будет жалко, но это такое испытание. Я говорю прихожанам — даже, если мне придется отсюда уехать, то это все останется вам — и вы сами должны быть ответственны за землю, где живете.

 
Теги: Гродно
 
 
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Настоятель костела Святого Казимира во Вселюбе ксендз Виталий Цыбульский за три года успел сделать ремонт в одном из самых старых католических храмов Беларуси,...
 
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