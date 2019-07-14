17 июля в 11.00 в краеведческом центре Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева состоится круглый стол «Борисовский район – 95 славных лет».
тел. +375-177-73-13-36
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«Борисовский район – 95 славных лет»
15.07.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
17 июля в 11.00 в краеведческом центре Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева состоится круглый стол «Борисовский район – 95 славных лет».
тел. +375-177-73-13-36
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17 июля в 11.00 в краеведческом центре Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева состоится круглый стол «Борисовский район – 95 славных лет». ...
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