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В Пинске в старом ДОТе обнаружили склад оружия

16.07.2019 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Склад оружия времен Второй Мировой войны обнаружили 15 июля в Пинске, сообщает местный горисполком.


Фото: Медиа-Полесье

Оружие нашли строители во время демонтажа ДОТа на улице Брестской, 179. 

Опасную находку изъяла саперно-пиротехническая группа, которая прибыла из Барановичей.

 
 
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Оружие обнаружили строители во время демонтажа ДОТа на улице Брестской, 179.
 
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