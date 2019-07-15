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В Пинске в старом ДОТе обнаружили склад оружия
16.07.2019 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Склад оружия времен Второй Мировой войны обнаружили 15 июля в Пинске,
Оружие нашли строители во время демонтажа ДОТа на улице Брестской, 179.
Опасную находку изъяла саперно-пиротехническая группа, которая прибыла из Барановичей.
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Оружие обнаружили строители во время демонтажа ДОТа на улице Брестской, 179.
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