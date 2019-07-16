С днем рождения, Будакошелевщина!

Источник материала: Газета Авангард





Дорогие земляки!

Сегодня знаменательная дата: юбилей нашего района!

От всей души поздравляем всех жителей с этим прекрасным праздником!

Мы встречаем его в созидательном трудовом ритме и весомыми достижениями в разных отраслях. Основное достояние района – талантливые и трудолюбивые люди, искренне ценящие свою землю, а это значит, что у нашего района есть прекрасное будущее, он станет еще краше и богаче.

Пусть ваша неиссякаемая энергия и талант способствуют исполнению всех ваших желаний и осуществлению намеченных планов. Пусть рядом с вами всегда будут достойные люди и надежные друзья.

Счастья, здоровья и радости вам, дорогие будакошелевцы, процветания тебе, наш любимый Буда-Кошелевский район!

Напоминаем, что сегодня в 15.00 в центральном районном доме культуры пройдет юбилейное мероприятие, в рамках которого состоится чествование заслуженных людей района с вручение благодарственных писем, презентация книги «Будакошелевщина. 95 страниц из жизни» и праздничный концерт «С днем рождения, район».

Музыкальные подарки участникам торжества будут дарить наши талантливые земляки, прославляющие свою малую родину далеко за ее пределами. Вокальные номера исполнят: солист заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Бяседа» Валентин Кириленко, автор-исполнитель, член Союза писателей Беларуси Татьяна Атрошенко (Кира Триш), победитель и призер многочисленных творческих конкурсов различных уровней, участник детского «Евровидения-2015» Руслан Асланов. Свои стихи со сцены прочтет Почетный гражданин Буда-Кошелевского района, член союза писателей Беларуси Анатолий Зеков, а танцевальный коллектив заслуженного работника культуры Республики Беларусь Петра Свердлова дополнит атмосферу праздника.