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Молочная отрасль в I полугодии

19.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Молочная отрасль в I полугодии

На Столинщине в последние годы наблюдается увеличение производства молока. С начала 2019 года сельскохозяйственными организациями произведено 61,37 тысячи тонн молока, что на 5,72 тысячи тонн больше, чем за первое полугодие 2018 года.
– Район сохраняет тенденцию к увеличению производства продукции животноводства, – рассказал «НП» заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Василий ЛИТВИНКЕВИЧ. – Растут объемы производства молока и мяса. Прежде всего это связано с интенсификацией производства и созданием прочной кормовой базы для скота. Увеличивается не только валовое производство молока, но и улучшается его качество, что не может не радовать. Следует отметить, что в районе увеличилось дойное стадо на 449 голов и составляет сейчас 21 150 голов.
Средний удой от одной коровы в первом полугодии по району составил 2914 кг молока, что на 224 кг больше, чем за первое полугодие прошлого года. Лидеры по этому показателю: СПК «Федорский» (3744 кг), ОАО «Новая Припять» (3675 кг), ЧСУП «Максеммилк» (3397 кг), ОАО «Полесье ОБМ» (3321 кг) и ОАО «Коротичи» (3304 кг). Хуже всего обстоят дела по среднему надою в КСУП «АгроГлинка» (2065 кг) и КСУП «Пригорынский-2012» (2155 кг).
Наибольший прирост по удою у ЧСУП «Максеммилк» (+821 кг), КСУП «Бережное» (+539 кг), ОАО «Новая Припять» (+461 кг), ОАО «Полесье ОБМ» (+358 кг) и СПК «Федорский» (+337 кг). В целом все хозяйства района сработали с плюсом, за исключением КСУП «Пригорынский-2012» и КСУП «Рухчанский», где надоили в среднем меньше на 92 и 2 кг молока соответственно.
Что касается товарности молока, то по сравнению с прошлым годом она улучшилось на 0,7 процента и составляет 90,6 процента. Лучший показатель здесь у ЧСУП «Максеммилк» – 96,2 процента.
Экстрой и высшим сортом реализуется 95,1 процента полученного молока, что на 1,1 процента выше, чем за первое полугодие 2018 года. Стопроцентный показатель здесь у ЧСУП «Максеммилк», КУПП «Маньковичи» и СПК «Федорский». Более 99 процентов экстры и высшего сорта получили в КСУП «Бережное» (99,1 процента), КСУП «Ворони» (99,4), КСУП «Струга» (99,2), КСУП «Рухчанский» (99,2), ОАО «Лядецкий» (99,8).
Александр НИКИФОРЕНКО

 
 
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На Столинщине в последние годы наблюдается увеличение производства молока. С начала 2019 года сельскохозяйственными организациями произведено 61,37 тысячи тонн...
 
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