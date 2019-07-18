Проведет заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Геннадий Федорович Ласута проведет «прямую телефонную линию». Задать свой вопрос можно 20 июля, в субботу, с 9:00 до 12:00 по телефону +375 17 229 35 90.
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20 июля – «прямая телефонная линия» МЧС
19.07.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Проведет заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Геннадий Федорович Ласута проведет «прямую телефонную линию». Задать свой вопрос можно 20 июля, в субботу, с 9:00 до 12:00 по телефону +375 17 229 35 90.
Наш корр.
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В субботу 20 июля пройдет "прямая телефонная линия".
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