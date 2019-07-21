В Шарковщинском районе появятся милиционеры-шерифы

Источник материала: Tut.by

В Шарковщине проводят эксперимент — здесь появятся «универсальные» милиционеры, или шерифы. Об этом сообщает газета «Кліч Радзімы» со ссылкой на начальника местного ОВД Сергея Орешкова.

Эксперимент проходит с 31 мая 2019 года по 31 января 2020-го. Задействованные в нем милиционеры получат полномочия сотрудников уголовного розыска, участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. То есть станут «универсальными» милиционерами, которые отвечают за все, что происходит на их административном участке (всего их в районе 11).

— Это позволит уменьшить и равномерно распределить нагрузку на сотрудников. В сельской местности, где плотность населения небольшая, глубокая специализация каждой из этих служб не требуется, — отмечает начальник ОВД Сергей Орешков. — Мы надеемся, что в последующем такая практика будут способствовать оздоровлению криминогенной обстановки в районе.

Участковые-шерифы уже появились в некоторых других регионах страны — например, в Глусском, Малоритском, Березинском, Октябрьском и Вороновском районах.