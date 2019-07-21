ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Шарковщинском районе появятся милиционеры-шерифы

22.07.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Шарковщине проводят эксперимент — здесь появятся «универсальные» милиционеры, или шерифы. Об этом сообщает газета «Кліч Радзімы» со ссылкой на начальника местного ОВД Сергея Орешкова.

Эксперимент проходит с 31 мая 2019 года по 31 января 2020-го. Задействованные в нем милиционеры получат полномочия сотрудников уголовного розыска, участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. То есть станут «универсальными» милиционерами, которые отвечают за все, что происходит на их административном участке (всего их в районе 11).

— Это позволит уменьшить и равномерно распределить нагрузку на сотрудников. В сельской местности, где плотность населения небольшая, глубокая специализация каждой из этих служб не требуется, — отмечает начальник ОВД Сергей Орешков. — Мы надеемся, что в последующем такая практика будут способствовать оздоровлению криминогенной обстановки в районе.

Участковые-шерифы уже появились в некоторых других регионах страны — например, в Глусском, Малоритском, Березинском, Октябрьском и Вороновском районах.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участковые-шерифы уже появились в некоторых других регионах страны - например, в Глусском, Малоритском, Березинском, Октябрьском и Вороновском районах.
 
Новости дня
Новости общества
 
Парк в центре города, котики и старый аэропорт. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
22.07.2019
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика