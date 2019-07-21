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В Шарковщинском районе появятся милиционеры-шерифы
22.07.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Шарковщине проводят эксперимент — здесь появятся «универсальные» милиционеры, или шерифы. Об этом
Эксперимент проходит с 31 мая 2019 года по 31 января 2020-го. Задействованные в нем милиционеры получат полномочия сотрудников уголовного розыска, участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. То есть станут «универсальными» милиционерами, которые отвечают за все, что происходит на их административном участке (всего их в районе 11).
— Это позволит уменьшить и равномерно распределить нагрузку на сотрудников. В сельской местности, где плотность населения небольшая, глубокая специализация каждой из этих служб не требуется, — отмечает начальник ОВД Сергей Орешков. — Мы надеемся, что в последующем такая практика будут способствовать оздоровлению криминогенной обстановки в районе.
Участковые-шерифы уже появились в некоторых других регионах страны — например, в Глусском, Малоритском, Березинском, Октябрьском и Вороновском районах.
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Участковые-шерифы уже появились в некоторых других регионах страны - например, в Глусском, Малоритском, Березинском, Октябрьском и Вороновском районах.
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