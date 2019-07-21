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Исчисляем НДС при ввозе товаров из ЕАЭС

22.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Организации, импортирующие товары из государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), исчисляют и уплачивают в бюджет «ввозной» НДС.

Исчисляем НДС при ввозе товаров из ЕАЭС
Стоимость товаров определяется как цена сделки, подлежащая уплате поставщику согласно договору (контракту).

Сумма НДС по товарам, ввозимым из ЕАЭС, рассчитывается на дату принятия товаров к учету. Порядок определения налоговой базы НДС не зависит от наличия или отсутствия авансов, предоплаты. Если стоимость товаров выражена в иностранной валюте, ее пересчитывают по курсу Нацбанка на дату принятия товаров на учет.

Стоимость транспортных услуг и других расходов, связанных с импортом товара, не включенная в контрактную стоимость товаров, в налоговую базу по «ввозному» НДС не попадает.

При исчислении НДС применяются налоговые ставки, установленные белорусским законодательством. Ставка НДС 10% применяется при ввозе на территорию Республики Беларусь произведенной на территории государств – членов ЕАЭС продукции растениеводства (за исключением цветоводства, декоративных растений), продукции пчеловодства, продукции животноводства (за исключением пушнины), продукции рыбоводства, а также при ввозе продовольственных товаров и товаров для детей. Все остальные товары, за исключением освобождаемых от НДС, облагаются по ставке 20%.

Отчетным периодом по НДС, уплачиваемому при ввозе товаров из стран ЕАЭС, является календарный месяц. Это не зависит от того, за какой период – месяц или квартал – организация отчитывается по НДС, исчисленному при реализации. Налоговые декларации по НДС заполняются без нарастающего итога с начала года.

Вместе с декларацией нужно представить заявление о ввозе и иные предусмотренные законодательством документы:

  • заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде либо заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика;
  • выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, или иной документ, подтверждающий исполнение налоговых обязательств по уплате НДС;
  • транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории государств – членов ЕАЭС на территорию Республики Беларусь;
  • счета-фактуры, если их выставление (выписка) предусмотрены законодательством государства – члена ЕАЭС;
  • договор (контракт), на основании которого приобретены товары;
  • информационное сообщение, когда в сделке участвуют три и более лица.

Уплачивается исчисленный налог не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району.

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