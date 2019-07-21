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Исчисляем НДС при ввозе товаров из ЕАЭС
22.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Организации, импортирующие товары из государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), исчисляют и уплачивают в бюджет «ввозной» НДС.
Сумма НДС по товарам, ввозимым из ЕАЭС, рассчитывается на дату принятия товаров к учету. Порядок определения налоговой базы НДС не зависит от наличия или отсутствия авансов, предоплаты. Если стоимость товаров выражена в иностранной валюте, ее пересчитывают по курсу Нацбанка на дату принятия товаров на учет.
Стоимость транспортных услуг и других расходов, связанных с импортом товара, не включенная в контрактную стоимость товаров, в налоговую базу по «ввозному» НДС не попадает.
При исчислении НДС применяются налоговые ставки, установленные белорусским законодательством. Ставка НДС 10% применяется при ввозе на территорию Республики Беларусь произведенной на территории государств – членов ЕАЭС продукции растениеводства (за исключением цветоводства, декоративных растений), продукции пчеловодства, продукции животноводства (за исключением пушнины), продукции рыбоводства, а также при ввозе продовольственных товаров и товаров для детей. Все остальные товары, за исключением освобождаемых от НДС, облагаются по ставке 20%.
Отчетным периодом по НДС, уплачиваемому при ввозе товаров из стран ЕАЭС, является календарный месяц. Это не зависит от того, за какой период – месяц или квартал – организация отчитывается по НДС, исчисленному при реализации. Налоговые декларации по НДС заполняются без нарастающего итога с начала года.
Вместе с декларацией нужно представить заявление о ввозе и иные предусмотренные законодательством документы:
Уплачивается исчисленный налог не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району.
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