Исчисляем НДС при ввозе товаров из ЕАЭС

Источник материала: Полесская правда

Организации, импортирующие товары из государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), исчисляют и уплачивают в бюджет «ввозной» НДС.



Стоимость товаров определяется как цена сделки, подлежащая уплате поставщику согласно договору (контракту).

Сумма НДС по товарам, ввозимым из ЕАЭС, рассчитывается на дату принятия товаров к учету. Порядок определения налоговой базы НДС не зависит от наличия или отсутствия авансов, предоплаты. Если стоимость товаров выражена в иностранной валюте, ее пересчитывают по курсу Нацбанка на дату принятия товаров на учет.

Стоимость транспортных услуг и других расходов, связанных с импортом товара, не включенная в контрактную стоимость товаров, в налоговую базу по «ввозному» НДС не попадает.

При исчислении НДС применяются налоговые ставки, установленные белорусским законодательством. Ставка НДС 10% применяется при ввозе на территорию Республики Беларусь произведенной на территории государств – членов ЕАЭС продукции растениеводства (за исключением цветоводства, декоративных растений), продукции пчеловодства, продукции животноводства (за исключением пушнины), продукции рыбоводства, а также при ввозе продовольственных товаров и товаров для детей. Все остальные товары, за исключением освобождаемых от НДС, облагаются по ставке 20%.

Отчетным периодом по НДС, уплачиваемому при ввозе товаров из стран ЕАЭС, является календарный месяц. Это не зависит от того, за какой период – месяц или квартал – организация отчитывается по НДС, исчисленному при реализации. Налоговые декларации по НДС заполняются без нарастающего итога с начала года.

Вместе с декларацией нужно представить заявление о ввозе и иные предусмотренные законодательством документы:

заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде либо заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика;

выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, или иной документ, подтверждающий исполнение налоговых обязательств по уплате НДС;

транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории государств – членов ЕАЭС на территорию Республики Беларусь;

счета-фактуры, если их выставление (выписка) предусмотрены законодательством государства – члена ЕАЭС;

договор (контракт), на основании которого приобретены товары;

информационное сообщение, когда в сделке участвуют три и более лица.

Уплачивается исчисленный налог не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району.