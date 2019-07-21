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Три новых детских городка появилось в Борисове

22.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Игровые комплексы стали подарком от бренда «Сочный» для маленьких жителей Борисова. Для юных гостей мероприятия организаторы подготовили конкурсы, спортивные соревнования, танцевальный флешмоб, бесплатный аквагрим и подарки – соки «Сочный».

– Третий год подряд проект «Сочный дворик» шагает по стране – под эгидой семейных ценностей он объединяет не только семьи, но и целые дворы.В рамках социальной инициативы в областных городах Беларуси было установлено 45 современных безопасных игровых комплексов. В 2019 году бренд пришел в регионы – детские городки от «Сочного» радуют детей в Бобруйске, Барановичах, Пинске, Орше, Мозыре, Солигорске, Лиде и Новополоцке. Спасибо Борисову за участие в проекте и желание развивать свой город, креативный подход к конкурсу и душевный прием на сегодняшнем празднике. Дворы-победители были выбраны по совокупности нескольких факторов: творческий подход к составлению заявки на участие, оснащенность двора и количество проживающих в округе детей, а также возможность установки детской площадки в связи с проведенными коммуникациями на территории. Пусть установленные игровые комплексы помогают малышам весело и безопасно проводить свой досуг, развиваться физически и находить новых друзей, – рассказал бренд-менеджер Максим Лесовский, вручая парку сертификат на детскую площадку.

«Сочные дворики» рассчитаны на возраст от 2-х лет. В современных комплексах есть все для отдыха и развития детей: качели и горки, канат, кольца, рукоход и другие элементы.

– От имени Борисовского райисполкома и всех жителей Борисова хочу поблагодарить бренд «Сочный» за стремление улучшить детскую инфраструктуру нашего города. Это очень хороший подарок. Пусть подобные начинания охватят как можно больше городов и радуют детей и взрослых по всей стране, – поблагодарила организаторов акции Алла Ленкина, и. о.начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома.

Наш корр.

 
 
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В городском парке им. М. Горького состоялось праздничное открытие одной из трех детских игровых площадок, установленных в нашем городе в рамках проекта «Сочный...
 
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