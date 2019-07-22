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Проверка боевой готовности подразделений ракетных войск

23.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Перед ракетчиками поставлена задача – совершить марш в назначенный район и выполнить учебно-боевые задачи на одном из полигонов Республики Беларусь.

В ходе ведения оборонительных боевых действий ракетные подразделения должны провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам и уничтожению обнаруженных целей условного противника.

Данная проверка является одной из составляющих плановых занятий по боевой готовности, которые пройдут в Вооруженных Силах с 23 по 26 июля.

https://www.mil.by/ru/news/89506/

 
 
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С 9 часов 22 июля 2019 г. с целью проверки боевой готовности подразделения ракетных войск из состава 336 реабр и 465 рбр приводятся в готовность к выполнению задач по...
 
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