В Беларуси вырастет размер трудовых пенсий

Источник материала: Вороновская газета





Президентом Беларуси принято решение о повышении трудовых пенсий с 1 августа 2019 года. Предусматривается перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в среднем на 6,6%.





Размеры пенсий:

средний размер пенсии — Br438;

средний размер пенсии по возрасту — Br446,1.

Также с увеличением БПМ будут перерассчитаны: минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки к пенсиям; повышения отдельным категориям пенсионеров; доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите. Дополнительные расходы бюджета фонда в связи с перерасчетом составят Br66,2 млн в месяц (Br331 млн до конца 2019 года).

Всего на выплату пенсий в 2019 году планируется направить Br12,544 млрд. Ожидается, что благодаря очередному повышению в 2019 году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40%. Источник: Министерство труда и социальной защиты Беларуси.

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