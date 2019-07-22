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27 июля в Гомеле пройдут гуляния по случаю Дня пожарной службы
23.07.2019 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 июля в Гомеле на открытой площадке у Ледового дворца пройдут торжественные мероприятия по случаю Дня пожарной службы. Об этом
Начало программы в 11.00. Гостей праздника ожидают выставка пожарной аварийно-спасательной техники, праздничный концерт, демонстрация работы спасателей и множество «точек активации».
Дети и родители смогут провести время с пользой: обучиться правилам в случае возникновения ЧС в чемпионате по безопасности, пройти сквозь дым в специальном оборудовании спасателей, покорить вершины на площадке «Царь горы», испытать себя на ловкость в игре «Электроника 112» и почувствовать себя огнеборцем, надев боевую одежду.
На всех игровых локациях можно будет не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, а потом обменять их на призы и сувениры.
На протяжении всего мероприятия развлекать малышей будут яркие ростовые куклы, с которыми можно будет сфотографироваться на память.
История пожарного дела гласит: 166 лет назад, 25 июля 1853 года, был рассмотрен вопрос о создании пожарной части в Минске. Именно этот день принято считать началом создания пожарной службы в Беларуси.
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Праздник начнется в 11.00 на открытой площадке возле Ледового дворца.
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