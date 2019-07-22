ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

27 июля в Гомеле пройдут гуляния по случаю Дня пожарной службы

23.07.2019 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

27 июля в Гомеле на открытой площадке у Ледового дворца пройдут торжественные мероприятия по случаю Дня пожарной службы. Об этом сообщает издание «Гомельская правда» со ссылкой на областное управление МЧС.


Снимок из архива. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Начало программы в 11.00. Гостей праздника ожидают выставка пожарной аварийно-спасательной техники, праздничный концерт, демонстрация работы спасателей и множество «точек активации».

Дети и родители смогут провести время с пользой: обучиться правилам в случае возникновения ЧС в чемпионате по безопасности, пройти сквозь дым в специальном оборудовании спасателей, покорить вершины на площадке «Царь горы», испытать себя на ловкость в игре «Электроника 112» и почувствовать себя огнеборцем, надев боевую одежду.

На всех игровых локациях можно будет не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, а потом обменять их на призы и сувениры.

На протяжении всего мероприятия развлекать малышей будут яркие ростовые куклы, с которыми можно будет сфотографироваться на память.

История пожарного дела гласит: 166 лет назад, 25 июля 1853 года, был рассмотрен вопрос о создании пожарной части в Минске. Именно этот день принято считать началом создания пожарной службы в Беларуси.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник начнется в 11.00 на открытой площадке возле Ледового дворца.
 
Новости дня
Новости общества
 
Карпенко: вступительная кампания проходит в штатном режиме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика