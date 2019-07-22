27 июля в Гомеле пройдут гуляния по случаю Дня пожарной службы

Источник материала: Tut.by

27 июля в Гомеле на открытой площадке у Ледового дворца пройдут торжественные мероприятия по случаю Дня пожарной службы. Об этом сообщает издание «Гомельская правда» со ссылкой на областное управление МЧС.



Снимок из архива. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Начало программы в 11.00. Гостей праздника ожидают выставка пожарной аварийно-спасательной техники, праздничный концерт, демонстрация работы спасателей и множество «точек активации».

Дети и родители смогут провести время с пользой: обучиться правилам в случае возникновения ЧС в чемпионате по безопасности, пройти сквозь дым в специальном оборудовании спасателей, покорить вершины на площадке «Царь горы», испытать себя на ловкость в игре «Электроника 112» и почувствовать себя огнеборцем, надев боевую одежду.

На всех игровых локациях можно будет не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, а потом обменять их на призы и сувениры.

На протяжении всего мероприятия развлекать малышей будут яркие ростовые куклы, с которыми можно будет сфотографироваться на память.

История пожарного дела гласит: 166 лет назад, 25 июля 1853 года, был рассмотрен вопрос о создании пожарной части в Минске. Именно этот день принято считать началом создания пожарной службы в Беларуси.