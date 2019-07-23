|
IBB Минск на день подарит свое здание общественным активистам
24.07.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский международный образовательный центр (IBB Минск) на день подарит свое здание общественным активистам. Это произойдет в сентябре,
Здание IBB Минск (проспект Газеты Правда, 11) на один день передадут общественным активистам. Это случится 1 сентября, с 10.00 до 22.00.
Дело в том, что в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау пройдет IBB JubiläumsFest. Так нестандартно центр отметит свое 25-летие.
1 сентября активисты смогут бесплатно провести свои мероприятия — семинары, тренинги, интенсивы, выставки, кинопоказы. Участникам IBB JubiläumsFest будут доступны площадки вместимостью до 200 человек («Европа»), до 80 человек («Берлин») и до 30 человек (пять аудиторий).
По запросу организаторы предоставят проекторы, флипчарты. Каждое мероприятие будет открыто для всех гостей центра и продлится от одного до трех часов.
Чтобы стать участником фестиваля, нужно пройти конкурсный отбор и
Кроме того, на фестивале пройдут публичные лекции и воркшопы от социальных инициатив. Будут работать фуд-корт, литературная и языковая зоны, где можно пройти экспресс-курс немецкого языка, детская зона и отделение по традиционным немецким танцам. Музыкальную атмосферу создадут минские диджеи.
Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау открылся открыт 4 сентября 1994 года для реализации совместных белорусско-немецких образовательных проектов. Сегодня основные направления деятельности IBB Минск — культура памяти, устойчивое развитие, социальные проекты, медиа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявки принимают до 1 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)