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IBB Минск на день подарит свое здание общественным активистам

24.07.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский международный образовательный центр (IBB Минск) на день подарит свое здание общественным активистам. Это произойдет в сентябре, сообщили TUT.BY в центре.


Фото: предоставлено IBB Минск

Здание IBB Минск (проспект Газеты Правда, 11) на один день передадут общественным активистам. Это случится 1 сентября, с 10.00 до 22.00.

Дело в том, что в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау пройдет IBB JubiläumsFest. Так нестандартно центр отметит свое 25-летие.

1 сентября активисты смогут бесплатно провести свои мероприятия — семинары, тренинги, интенсивы, выставки, кинопоказы. Участникам IBB JubiläumsFest будут доступны площадки вместимостью до 200 человек («Европа»), до 80 человек («Берлин») и до 30 человек (пять аудиторий).

По запросу организаторы предоставят проекторы, флипчарты. Каждое мероприятие будет открыто для всех гостей центра и продлится от одного до трех часов.

Чтобы стать участником фестиваля, нужно пройти конкурсный отбор и заполнить анкету по ссылке. Анкеты принимаются до 1 августа включительно.

Кроме того, на фестивале пройдут публичные лекции и воркшопы от социальных инициатив. Будут работать фуд-корт, литературная и языковая зоны, где можно пройти экспресс-курс немецкого языка, детская зона и отделение по традиционным немецким танцам. Музыкальную атмосферу создадут минские диджеи.

Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау открылся открыт 4 сентября 1994 года для реализации совместных белорусско-немецких образовательных проектов. Сегодня основные направления деятельности IBB Минск — культура памяти, устойчивое развитие, социальные проекты, медиа.

 
Теги: Минск
 
 
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