Диарея говорит об отравлении? Разбираем мифы о работе кишечника

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Если любую боль в животе вы можете списать на немытое яблоко, а диарею «лечите» отказом от ужина, эти карточки сделаны специально для вас. Мы разобрали основные мифы о пищеварении и узнали, что из этого правда, а что — выдумка.

Верно ли, что правильное питание поможет избежать проблем с кишечником? К сожалению, не всегда. Правильное питание поможет снизить риск нарушений в работе кишечника до минимального, сформировать микрофлору и наладить ее работу, повысить иммунитет. Но при этом человеку, который постоянно находится в окружении других людей, сложно спрятаться от вирусных инфекций. Невозможно полностью исключить попадание в организм вредных веществ — красителей, ароматизаторов, консервантов и прочих добавок — с продуктами питания, водой и воздухом.

Если у меня диарея, значит, я отравился? Не всегда. Говоря об отравлении, мы обычно имеем в виду заболевание, вызванное патогенными бактериями, которые попали в организм вместе с пищей. Да, иногда диарея возникает из-за бактерий, простейших паразитов и грибов. Но в большинстве случаев причиной недуга являются вирусы. Кроме того, диарею могут вызвать стресс и различные заболевания желудочно-кишечного тракта Это значит, что не стоит без рекомендации врача принимать антибиотики или кишечные антисептики. До консультации со специалистом в большинстве случаев необходимо пить больше воды, чтобы восполнять потери жидкости с диареей, принимать энтеросорбенты — например, активированный уголь, который поможет вывести вирусы и токсины. Также важно восстанавливать нормальную микрофлору, которая теряется с жидким стулом. Для этого врачи чаще всего рекомендуют пациентам курсы пробиотиков.

Прыщи и угри могут говорить о проблемах с кишечником. Это правда? Да. Неполадки в желудочно-кишечном тракте могут стать причиной повышенной проницаемости стенок кишечника для веществ, которые в норме этот барьер преодолевать не должны. Сбои в работе кишечника или желудка способствуют «застою» непереваренной пищи, процессам брожения, продукты которого превращаются в токсины и отравляют организм. Кожа выполняет выделительную функцию. Но когда этот орган перегружен, протоки желез оказываются «забиты» вредными веществами, образовывая на поверхности очаги воспалений. Что касается других неочевидных признаков, то говорить о проблемах с ЖКТ могут частые простуды, неприятный запах изо рта, особенно по утрам, густой налет на языке серого, желтого или коричневого цвета, искажение восприятия вкуса, аллергия на продукты, с которыми раньше проблем не было, обострение хронических заболеваний. Не нужно забывать, что в кишечнике находится до 80% клеток иммунной системы человека.

Правда ли, что при запоре либо вздутии поможет йогурт или кефир? Запор или частое вздутие живота могут быть связаны с нарушением состава и функционирования микрофлоры кишечника. Это серьезная проблема: она может стать причиной ожирения, аллергии, сахарного диабета, снижения иммунитета и других патологий. Важно как можно раньше восстановить нормальную микрофлору и наладить работу пищеварительного тракта. Поэтому только кефира или йогурта будет недостаточно. Если врач порекомендовал вам курс пробиотиков для скорейшего восстановления микрофлоры, обязательно выполняйте его рекомендации. При этом кисломолочные продукты (кефир, натуральный йогурт) и еда, богатая клетчаткой (фрукты и овощи) — основа здорового питания. Для профилактики дисбактериоза и нарушений пищеварения старайтесь употреблять их ежедневно.

Кишечник нужно «чистить» специальными продуктами или препаратами? Существует мнение, что кишечник необходимо регулярно «чистить». Одни пытаются сделать это при помощи разных видов клизм, другие используют слабительные препараты. Минусом проведенной без консультации врача гидроколонотерапии (разновидности клизмы) является вымывание нормальной микрофлоры кишечника. В этом случае ее место могут занять патогенные бактерии. Стоит помнить, что самолечение — это рискованно. Человек может проходить процедуру и даже не знать, что она ему противопоказана.

Разгрузочный день поможет нормализовать работу кишечника? Да, если вы абсолютно здоровы, один-два дня в неделю можно делать разгрузочными. Для этого существует много вариантов рациона. Прежде чем выбрать определенный вид и частоту разгрузочных дней, посоветуйтесь с врачом.

Правда ли, что если поесть на ночь, еда не переварится? Во время сна действительно замедляются выработка пищеварительных ферментов, слюноотделение и моторика кишечника. Пища переварится, но для этого потребуется гораздо больше времени и усилий, а ЖКТ будет работать с большей нагрузкой. Нашим органам пищеварения тоже нужен отдых. Поэтому лучше есть за три-четыре часа до сна и не готовить вечером жирную, жареную и тяжелую пищу. Для ужина подойдут нежирные кисломолочные продукты, белое мясо, овощи, рыба и морепродукты.