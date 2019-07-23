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«Нет совета, как это пережить». Женщины, потерявшие ребенка, - о боли, страхе и новой беременности

24.07.2019 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

— Знаешь, мама, мне снился такой сон!

— Какой?

— Я летала на каких-то планетах со своей сестрой. Это была девочка, но у нее не было ножек. Она улыбалась и держала меня за ручку. Мы летали с ней по планете, где много таких деток. У кого-то нет ручек, у кого-то — ножек, но они все живые и там живут.

В момент этого разговора шестилетняя дочь Светланы не знала, что у нее была нерожденная сестра.

Мы пригласили в студию женщин, которые поделились своими историями о том, как потеряли ребенка. Они рассказали, почему так произошло, что помогало справляться с болью и как они решились снова забеременеть.

 
 
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Женщины, которые потеряли ребенка - о том, как это произошло, что помогло справиться с болью и страхе снова забеременеть.
 
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