Загорелся автомобиль

Источник материала: Навiны Палесся





Второе августа стало не слишком удачным днём для жителя Украины, «Фольксваген» которого загорелся возле АЗС по ул. Горынской в Столине. Благо, мужчина успел откатить авто на безопасное расстояние!

На место происшествия оперативно прибыли сотрудника ГАИ и РОЧС, но машина уже успела значительно пострадать: и салон, и стёкла, и моторный отсек, где и началось возгорание.

Автомобиль вместе с хозяином были доставлен на эвакуаторе домой – в село Рудня Дубровицкого района.

Как подчеркнул старший инспектор ДПС ОГАИ Столинского РОВД Андрей ГРЕЧКО, в летний период опасность возгораний в авто резко возрастает, поэтому водители должны тщательно следить за техническим состоянием своих автомобилей. И особенно на наличие и исправность огнетушителей, чтобы не попасть в похожую историю…

Анастасия ПОКРОВСКАЯ