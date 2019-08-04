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Загорелся автомобиль

05.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Загорелся автомобиль

Второе августа стало не слишком удачным днём для жителя Украины, «Фольксваген»  которого загорелся  возле АЗС по ул. Горынской в Столине. Благо, мужчина успел  откатить авто на безопасное расстояние!

На место происшествия оперативно прибыли сотрудника ГАИ и РОЧС, но машина уже успела значительно пострадать:  и салон, и стёкла, и моторный отсек, где и началось возгорание.

Автомобиль вместе с хозяином были доставлен на эвакуаторе домой – в село Рудня Дубровицкого района.

Как подчеркнул старший инспектор ДПС ОГАИ Столинского РОВД Андрей ГРЕЧКО, в летний период опасность возгораний в авто резко возрастает, поэтому водители должны тщательно следить за техническим состоянием своих автомобилей. И особенно на наличие и исправность огнетушителей, чтобы не попасть в похожую историю…

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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Второе августа стало не слишком удачным днём для жителя Украины, «Фольксваген»  которого загорелся  возле АЗС по ул. Горынской в Столине.
 
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