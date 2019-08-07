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Врачам общей практики планируют предоставить возможность проводить УЗ-диагностику

08.08.2019 11:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Врачам общей практики планируют предоставить возможность проводить УЗ-диагностику
Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским врачам общей практики планируют предоставить возможность проводить УЗ-диагностику, сообщила журналистам начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем расширить функции и дать возможность врачу общей практики осуществлять УЗ-диагностику. Сейчас большое количество портативных УЗ-аппаратов. С точки зрения первичной диагностики заболеваний мощностей этих аппаратов будет достаточно", - сказала Ольга Маршалко.

Предполагается, что врачу общей практики предоставят компетенции для проведения УЗ-диагностики, в частности, щитовидной железы, органов брюшной полости, лимфатических узлов.

В этой связи сейчас пересматриваются образовательные программы. Ожидается, что выпускники 2020 года уже будут владеть этими навыками.

Дополнительные возможности появятся и у других специалистов. "Им тоже будет предоставлено это право в рамках их специальности. Например, акушер-гинеколог сможет осуществлять УЗ-диагностику органов таза, а эндокринолог - щитовидной железы", - отметила Ольга Маршалко. На приеме врач-кардиолог сам проведет УЗИ, для этого пациенту не нужно будет обращаться к другому специалисту. Кабинет оснастят специализированным оборудованием. Сейчас для этого специалистам необходимо пройти переподготовку. Планируется, что овладевать новыми методами они будут уже в вузе.

По словам начальника управления, это позволит сделать пребывание пациентов в учреждении здравоохранения более комфортным.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским врачам общей практики планируют предоставить возможность проводить УЗ-диагностику, сообщила журналистам начальник...
 
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