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Облачно, с дождями. Все о погоде в Бресте на выходные
09.08.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте будет тепло, но облачно. Возможен дождь,
В субботу днем будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +23°С,
Утром в воскресенье обещают переменную облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +27°С.
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В предстоящие выходные в Бресте будет тепло, но облачно. Возможен дождь.
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