Облачно, с дождями. Все о погоде в Бресте на выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет тепло, но облачно. Возможен дождь, сообщает pogoda.by.

В субботу днем будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +23°С,

Утром в воскресенье обещают переменную облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +27°С.

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