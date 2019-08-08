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Недавно десятки семей получили ключи от новых квартир в новостройке в г. Столине

09.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Недавно десятки семей получили ключи от новых квартир в новостройке в г. Столине

Недавно десятки семей получили ключи от новых квартир в новостройке в г. Столине.
Новый 60-квартирный дом, построенный силами ПМК-24, пожалуй, вместе с соседним домом находится в самом живописном месте райцентра – с видом на парк «Маньковичи» и луга.
Новая пятиэтажка примечательна тем, что в ней есть квартиры со свободной планировкой – сделать перегородки можно впоследствии на своё усмотрение. Квартиры были сданы как в чистовом виде, так и с отделкой. Большинство владельцев нового жилья – это многодетные семьи.
Приятно, что на смену гаражам, «складам-заброшкам» пришло благоустройство в виде мест для парковки автомобилей, будущие площадки для детей. Да и территорию расчистили основательно – в скором времени в этом районе, за зданием суда, планируется возведение ещё одной многоэтажки.
Александр НИКИФОРЕНКО
Фото автора

 
 
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Недавно десятки семей получили ключи от новых квартир в новостройке в г. Столине. Новый 60-квартирный дом, построенный силами ПМК-24, пожалуй,
 
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