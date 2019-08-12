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Зарплату медработникам в Беларуси к 2025 году планируют повысить в два раза

13.08.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Зарплату медработникам в Беларуси к 2025 году планируют повысить в два раза

Зарплату медицинским работникам в нашей стране к 2025 году намерены увеличить в два раза. Это позволит стимулировать врачей не уезжать за границу, сказал министр здравоохранения Владимир Караник в интервью программе «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1», пишет БЕЛТА. 

По словам главы Минздрава, проблема утечки кадров наблюдается давно, и она касается не только Беларуси, но и других государств, например Польши. 

«Проблeма существует, мы над ее рeшением рaботаем. Поручeние Главы государства — к 2025 году повысить зaрплату медицинским рaботникам в два раза. Это будет сeрьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали», — отметил он. 

Владимир Караник обратил внимание, что движение медицинских кадров в Европе и во всем мире — процесс, который не прервать, он будет всегда. В то же время наблюдается и обратная тенденция, когда уехавшие специалисты возвращаются. 

Владимир Караник прокомментировал также вопрос стимулирующих доплат за высокотехнологичные методы лечения. Ранее их (от 2 до 2,5 оклада) выплачивали только врачам первой и высшей категорий. По новому положению доплаты получат и врачи без категории или со второй категорией, но в несколько меньшем размере.

СБ
 
 
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Зарплату медицинским работникам в нашей стране к 2025 году намерены увеличить в два раза. Это позволит стимулировать врачей не уезжать за границу, сказал министр...
 
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