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Глава СК: во время салюта 3 июля часть зарядов механически «доработали»
13.08.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич доложил Александру Лукашенко о ходе расследования дела о
Назначено несколько экспертиз, их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия.
— Они должны нам дать ответ: находятся ли в прямой причинной связи некачественный характер этих изделий, а также механическое воздействие на них со взрывами, которые произошли во время салюта. По мнению следствия, такая связь есть. Но мы не вправе без заключения экспертизы делать выводы, — подчеркнул председатель Следственного комитета.
Известно, что Минобороны
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Назначено несколько экспертиз, их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия, сообщается...
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