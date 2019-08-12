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Глава СК: во время салюта 3 июля часть зарядов механически «доработали»

13.08.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич доложил Александру Лукашенко о ходе расследования дела о трагедии 3 июля, когда во время праздничного салюта погибла 64-летняя минчанка и пострадали 10 человек. По словам Носкевича, следствие подтвердило основную версию — при запуске салюта использовались некачественные заряды — часть из них механически «доработали» перед заряжанием, часть были с истекшим сроком годности, пишет газета «Звязда».


Фото: «Минск-Новости»

Назначено несколько экспертиз, их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия.

— Они должны нам дать ответ: находятся ли в прямой причинной связи некачественный характер этих изделий, а также механическое воздействие на них со взрывами, которые произошли во время салюта. По мнению следствия, такая связь есть. Но мы не вправе без заключения экспертизы делать выводы, — подчеркнул председатель Следственного комитета.

«Изначально завязали все на российского производителя». Мнение эксперта спустя месяц после ЧП на салюте

Известно, что Минобороны закупило изделия у российской компании «Пиро-Росс», проблема произошла с зарядом калибра 195 мм. Обвинение по делу предъявлено двум сотрудникам (ч. 2 ст. 299 УК — «Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека»), они находятся в СИЗО. Два белоруса, имевшие отношение к запуску салюта, проходят подозреваемыми по делу, ранее заявляли в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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Назначено несколько экспертиз, их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия, сообщается...
 
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