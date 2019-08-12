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В деревне в Калинковичском районе мальчик нашел патрон и решил ударить молотком. Закончилось больницей

13.08.2019 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 12 августа в Калинковичскую районную больницу привезли 9-летнего мальчика с рваной раной пальца правой руки. Медики сообщили милиции.


Оказывается, мальчик играл в деревне Александровка возле заброшенного здания и нашел там патрон, который спрятал в карман. Во дворе дома, когда папа рядом ремонтировал велосипед, мальчик взял молоток и несколько раз ударил по патрону. От одного из ударов снаряд разорвался и повредил пальцы ребенка.

Мальчику оперативно оказали помощь. Его здоровью ничего не угрожает.

 
 
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