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Обед не дороже 2,5 рублей. Минские власти рассказали, чем в новом году будут кормить школьников

13.08.2019 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше всего минским школьникам из меню в столовых нравится ролл «Маленький Цезарь» и котлеты «Отличник» и «Карпыч».


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В прошлом учебном году в школах Минска изучили вкусовые предпочтения школьников. И выяснилось, что больше всего из меню им нравится ролл «Маленький Цезарь», котлеты «Отличник» и «Карпыч». Мнение изучали в 15−20 школах из всех районов города.

— У нас было разработано три сезонных меню: осеннее, зимнее и весеннее. На базе определенных школ мы прорабатывали блюда, предлагали их детям, проводили дегустации и учитывали мнение о еде школьников и их родителей. В итоге блюдо или дорабатывали, или убирали из меню, — рассказывает Марина Дьякова, заместитель начальника отдела общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома во время онлайн-трансляции пресс-конференции из Национального пресс-центра.


Ролл «Маленький Цезарь» с сыром, который школьники между собой называют шаурмой. Фото: из архива ГУПР Мингорисполкома.

Ролл «Маленький Цезарь» делают из курицы, капусты, помидоров, сыра, соуса из сметаны и тонкого лаваша. Он так понравился школьникам, что в следующем учебном году в меню появится еще один — ролл «Маленький Цезарь Оригинальный».

— Дети ролл называют шаурмой, потому что он сделан из лаваша. Нам звонили родители и спрашивали, почему в школе детей кормят шаурмой. Приходилось разъяснять, что это не острая шаурма с приправами и майонезом. За основу взяли форму шаурмы, а в составе там сметана и натуральные приправы, там нет майонеза, — объясняет Татьяна Островская, заведующая отделением гигиены детей и подростков Санитарно-эпидемиологической службы Минска.

Котлету «Отличник» делают из курицы и свинины, а «Карпыч» — из карпа. «Карпыча» даже пришлось модифицировать: раньше в котлете было много чеснока, а когда его количество уменьшили, дети стали ее с удовольствием есть, хотя раньше скептически относились к рыбным блюдам.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

По словам Марины Дьяковой, школьникам также нравится запеканка с рикоттой, а в 2019- 2020 учебном году в меню появятся булочки, обогащенные витаминами А, Е, Д, кальцием и магнием. В меню школьников, которые едят за счет бюджета, влючат «Гематогешу».

Около 56% минских школьников питаются за счет бюджета: это в том числе учащиеся начальных классов, дети из многодетных семей. В будущем учебном году обед для школьника, за который платят родители, будет стоить не больше 2 рублей 50 копеек, отметила Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего минским школьникам из меню в столовых нравится ролл «Маленький Цезарь» и котлеты «Отличник» и «Карпыч».
 
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