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В Минском районе подростка поймали на краже ящика с пожертвованиями
13.08.2019 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 12 августа в милицию
Картина прояснилась, когда изучили записи с камер наблюдения. Парень в компании друзей пришел на АЗС за покупками. Но внимание фигуранта привлек не товар, а ящик с деньгами у двери.
Он взял урну и даже вышел на улицу, но это заметила оператор заправки. По ее словам, парни долго отнекивались и пытались придумать отговорку, мол, просто поспорили между собой незаметно унести ящик. Но на допросе, говорят в милиции, выяснилось: умысел на кражу все-таки был.
В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело за покушение на совершение кражи. Ему грозит наказание от штрафа или общественных работ до 3 лет лишения свободы.
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Хотя сначала он и его друзья пытались доказать, что это такой спор.
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