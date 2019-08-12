В Минском районе подростка поймали на краже ящика с пожертвованиями

Источник материала: Tut.by

Вечером 12 августа в милицию сообщили , что на одной из заправок в Минском районе подросток пытался умыкнуть ящик для пожертвований.



Скриншот из видео: УВД Миноблисполкома

Картина прояснилась, когда изучили записи с камер наблюдения. Парень в компании друзей пришел на АЗС за покупками. Но внимание фигуранта привлек не товар, а ящик с деньгами у двери.

Он взял урну и даже вышел на улицу, но это заметила оператор заправки. По ее словам, парни долго отнекивались и пытались придумать отговорку, мол, просто поспорили между собой незаметно унести ящик. Но на допросе, говорят в милиции, выяснилось: умысел на кражу все-таки был.

В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело за покушение на совершение кражи. Ему грозит наказание от штрафа или общественных работ до 3 лет лишения свободы.