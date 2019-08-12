«Васiльковы вянок - 2019» собирает друзей!

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Около 500 молодых людей Центрального региона соберутся в Червенском районе на масштабный фестиваль-турслет.

В увлекательных спортивных соревнованиях по волейболу, мини чемпионату по русскому жиму, перетягиванию каната, поднятию гири, а также в полосе препятствий «Ігуменскі шлях» - примут участие 23 команды, сформированные из числа Союзной молодежи предприятий, организаций, учреждений районов Минской области.

Проявить свои таланты и креатив участники фестиваля смогут в творческом конкурсе визитных карточек «У родным краі, як у раі» - к слову, так звучит и главная тема фестиваля.

В креативном конкурсе бивуаков «Мой родны кут» – каждой команде придется не только оформить и благоустроить место проживания, презентовать единую командную форму, но и приготовить в походных условиях блюдо.

В рамках турслета будут презентованы новые конкурсы: показ фестивальной моды «Мая васільковая сукенка» и поэтично – литературный конкурс «Васільковы двубой».

Вне конкурсной программы организаторы фестиваля предлагают участникам с пользой провести время и запечатлеть на снимках самые яркие события и моменты (конкурс фоторабот «Актыў у фокусе). Лучшие фотоработы планируется разместить на официальном интернет-ресурсе Минской областной организации БРСМ «Молодежь Минщины». Автору лучшего фото гарантирован приз от организаторов.

Молодежный фестиваль «Васiльковы вянок» проводится с целью привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации традиций молодежного движения.

Василек по праву является одним из символов Беларуси, олицетворяющий синее белорусское небо и озера. Василек является символом верности, чистоты. Белорусский народ, как и этот яркий полевой цветок, такой же скромный, дружелюбный, гостеприимный, скромный.

Венок, как символ жизненной силы, символ победы и радости, славы и чести олицетворяет сплочение и единение белорусов.

Как цветки василька переплетаются в венке, соединяясь в крепкий круг, так и молодые люди, яркие, талантливые, сильные и смелые переплетаются в единый союз - Союз молодежи.

Молодежь Минщины приглашает всех желающих принять участие в областном фестивале «Васiльковы вянок - 2019» и стать частью масштабного молодежного события!