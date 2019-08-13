Источник материала: Полымя

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в первой половине недели, к выходным погода улучшится, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«Активные и контрастные фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы, в первой половине недели принесут в Беларусь много облаков и дождей. В конце недели погода улучшится», — сказали в Белгидромете.