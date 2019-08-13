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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в первой половине недели, к выходным погода улучшится

13.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в первой половине недели, к выходным погода улучшится, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в первой половине недели, к выходным погода улучшится

«Активные и контрастные фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы, в первой половине недели принесут в Беларусь много облаков и дождей. В конце недели погода улучшится», — сказали в Белгидромете.

 
 
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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в первой половине недели, к выходным погода улучшится, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре
 
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