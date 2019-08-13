В Гродно стало больше случаев заболевания микроспорией

Источник материала: Tut.by

В Гродно стало больше случаев микроспории. Если за шесть месяцев этого года всего было выявлено 13 кошек и 1 собака зараженных этим опасным заболеванием, то только за июль диагноз «стригущий лишай» зафиксирован сразу у 14 животных, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



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Число новых случаев микроспории продолжает расти. Специалисты напоминают: заразное грибковое заболевание кожи зачастую сложно опознать даже при помощи специального медицинского оборудования. Чтобы избежать болезни, при любых подозрениях необходимо срочно обратиться к врачу.

— Если вы видите, что у питомца есть каике-то проявления кожных проблем¸ начиная от легкого покраснения и заканчивая выпадением шерсти, животное необходимо показать специалисту, не заниматься самолечением и самодиагностикой. Микроспория — заболевание заразное, легко передается. В группе риска — дети, пожилые и люди с ослабленным с ослабленным иммунитетом, — говорит заместитель главного ветеринарного врача города Гродно Дмитрий Гайда.

Чтобы защитить себя от заражения микроспорией, необходимо строгое соблюдение правил личной гигиены. После каждого контакта с животным нужно тщательно мыть руки с мылом, прежде чем приютить кошку или собаку, обследовать питомца в ветеринарной клинике.

В Гродно остается актуальным и вопрос бешенства. В текущем году зафиксировано два случая смертельного заболевания среди животных: у собаки, проживающей на улице Победы и у лисы, обнаруженной в микрорайоне Лососно. Напомним, в 2018 году в Гродно бешенство лабораторно было подтверждено у 7 животных — у 6 кошек и 1 хорька. Профилактика смертельно опасного заболевания — это вакцинация. Она является обязательной ежегодной для всех домашних животных, в том числе и для тех кошек и собак, которые не выходят из дома.