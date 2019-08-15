ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из лицея БГУ уходит директор Макар Шнип

16.08.2019 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из Лицея БГУ уходит директор Макар Шнип. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

О причинах ухода и о том, чем он займется в будущем, Макар Александрович говорить не готов.

«Пока слишком мало информации для целой заметки», — пошутил он в беседе с TUT.BY.

Макар Шнип — выпускник Лицея БГУ. В 1998 году он поступил на исторический факультет БГУ, который окончил с отличием. Учился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию под руководством известного историка Павла Лойко на тему «Унутрыпалітычны канфлікт 1508 года ў Вялікім княстве Літоўскім ў кантэксце міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе».

В 2007 году он стал заместителем директора по воспитательной работе в Лицее БГУ. В 2014-м году возглавил его.

На сайте лицея в разделе «Команда» Макар Шнип все еще значится руководителем. Кто его заменит на этой должности, пока неизвестно.

Лицей БГУ был основан в 1989 году, он входит в структуру Белорусского государственного университета. Проходные баллы в лицей традиционно держатся на высоком уровне. А сам лицей — в лидерах по результатам, которые получают выпускники на ЦТ.

Обучение в лицее проходит по нескольким профилям: на филологическом, историко-обществоведческом, математическом, химическом, физическом, гуманитарном, информатико-математическом.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прощание со своими коллегами и учениками он сфотографировался с плакатами «Тут быў Макар» и поделился снимками в Facebook.
 
Новости дня
Новости общества
 
Еще две взятки. Бывшему начальнику оздоровительного центра под Минском предъявили новое обвинение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.08.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика