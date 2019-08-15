|
Из лицея БГУ уходит директор Макар Шнип
16.08.2019 18:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из Лицея БГУ уходит директор Макар Шнип. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
О причинах ухода и о том, чем он займется в будущем, Макар Александрович говорить не готов.
«Пока слишком мало информации для целой заметки», — пошутил он в беседе с TUT.BY.
Макар Шнип — выпускник Лицея БГУ. В 1998 году он поступил на исторический факультет БГУ, который окончил с отличием. Учился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию под руководством известного историка Павла Лойко на тему «Унутрыпалітычны канфлікт 1508 года ў Вялікім княстве Літоўскім ў кантэксце міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе».
В 2007 году он стал заместителем директора по воспитательной работе в Лицее БГУ. В 2014-м году возглавил его.
Лицей БГУ был основан в 1989 году, он входит в структуру Белорусского государственного университета. Проходные баллы в лицей традиционно держатся на высоком уровне. А сам лицей — в лидерах по результатам, которые получают выпускники на ЦТ.
Обучение в лицее проходит по нескольким профилям: на филологическом, историко-обществоведческом, математическом, химическом, физическом, гуманитарном, информатико-математическом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прощание со своими коллегами и учениками он сфотографировался с плакатами «Тут быў Макар» и поделился снимками в Facebook.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)