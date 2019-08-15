Источник материала: Tut.by

Из Лицея БГУ уходит директор Макар Шнип. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

О причинах ухода и о том, чем он займется в будущем, Макар Александрович говорить не готов.

«Пока слишком мало информации для целой заметки», — пошутил он в беседе с TUT.BY.

Макар Шнип — выпускник Лицея БГУ. В 1998 году он поступил на исторический факультет БГУ, который окончил с отличием. Учился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию под руководством известного историка Павла Лойко на тему «Унутрыпалітычны канфлікт 1508 года ў Вялікім княстве Літоўскім ў кантэксце міжнародных адносін ва Усходняй Еўропе».

В 2007 году он стал заместителем директора по воспитательной работе в Лицее БГУ. В 2014-м году возглавил его.

На сайте лицея в разделе «Команда» Макар Шнип все еще значится руководителем. Кто его заменит на этой должности, пока неизвестно.

Лицей БГУ был основан в 1989 году, он входит в структуру Белорусского государственного университета. Проходные баллы в лицей традиционно держатся на высоком уровне. А сам лицей — в лидерах по результатам, которые получают выпускники на ЦТ.

Обучение в лицее проходит по нескольким профилям: на филологическом, историко-обществоведческом, математическом, химическом, физическом, гуманитарном, информатико-математическом.