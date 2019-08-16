В гостинице в Одессе, где во время пожара погибли и пострадали люди, проживали 14 белорусов

Источник материала: Tut.by

В ночь на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. Его жертвами стали 9 человек, еще 10 пострадали. Всего же в отеле в момент пожара находились 200 человек, в том числе 14 граждан Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина.



Фото: dumskaya.net

По предварительной информации, огонь вспыхнул в 1.34 ночи по местному времени (совпадает с минским) на втором этаже здания на площади более 1000 м.кв. Огонь удалось локализовать спустя 2 часа, еще через час он был полностью потушен, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

«В двухэтажной гостинице на 270 номеров, переоборудованной из бывшего трамвайного депо, на момент пожара находилось до 200 человек. Во время проведения спасательных мероприятий с первого этажа были эвакуированы 64 человека, со второго — 72 человека и спасены 7 человек, которые направлены в медицинские учреждения. Восемь погибших были обнаружены во время тушения пожара», — рассказал директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук .

Тело 9 погибшего было обнаружено спустя несколько часов во время проведения следственных действий на месте пожара.10 человек пострадали, 6 человек находятся в реанимации. Среди пострадавших — один иностранец, гражданином какой страны он является, пока не сообщается.

Всего среди постояльцев гостиницы было 29 иностранцев: 14 граждан Беларуси, двое граждан Турции, один гражданин Молдовы, один гражданин Польши, пять французов, один немец, двое граждан США, один гражданин Ирака, один гражданин Узбекистана и один гражданин Великобритании.

Как сообщили TUT.BY в белорусском посольстве, по предварительной информации наши соотечественники не пострадали.

Один из самых дешевых отелей Одессы

Как рассказал Владимир Демчук, ситуация была осложнена быстрым развитием и распространением огня по конструктивным элементам, поздним уведомлением о пожаре, а также большим количеством номеров, некоторые из которых были даже без окон.

Кроме того, представитель ведомства не был допущен к проверке отеля, которая была запланирована на июль текущего года.

По информации местных СМИ, «Токио Стар» является одной из самых дешевых гостиниц Одессы — цена за проживание стартует от 350 гривен (28,5 белорусских рублей) за номер без окон.

Сейчас по факту пожара проводятся следственные действия.

По данным правоохранителей, рассматривается три версии возникновения пожара. Основная — короткое замыкание. Также следствие не исключает умышленный поджог с целью сокрытия убийства и неосторожное обращение с огнем посетителями отеля.

Зеленский: Нельзя ставить личную прибыль выше жизни людей

На происшествие жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что люди погибли не в результате войны и обстрелов, а из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм безопасности.

«Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости», — написал Зеленский на своей странице в Facebook и добавил, что нельзя ставить личную прибыль выше жизни людей.

Воскресенье, 18 августа, объявлено днем траура по погибшим. Об этом сообщила Думская.net со ссылкой на и.о. губернатора Светлану Шаталову.