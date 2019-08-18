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Молодое правительство, тревога Лукашенко, модный гайд по урнам и свадьба Скардино - все за выходные

19.08.2019 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну вот и очередной понедельник (ура, погода не подведет!) — до осени их осталось всего два. Теплый уикенд прошел, холодная и дождливая прошлая неделя уже почти забылась (но зонтики-то, зонтики какие у нас с вами клевые!) — поэтому давайте сейчас быстро вспомним, что на ней происходило. Вот вам наш традиционный тест, а как пройдете — быстренько пробежим по самым важным событиям выходных.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Вот вам очередной текст нашего проекта «Брест. 1000 лет» — история семьи, которая жила в Бресте при императоре, поляках, немцах и Советах. «Предков Александра Викторовича Кирчука связывает с Брестом больше века общей истории. Они здесь жили, когда город был частью Российской империи, бежали, когда его сожгли в Первую мировую, и вернулись несколько лет спустя на его обломки. Кирчуки работали при польском Бресте, выживали при немецком, отстраивали заново при советском. Они были с городом и в радости, и в горе».
  • А вот история об одном маленьком городке на западе Беларуси и людях, которые стараются сделать свою жизнь здесь интересной и комфортной. Да-да, из все — наш проект «Я живу»!.. Это история об энергичном председателе местного сельсовета, активных бабушках-цветоводах и ксендзе с красивым цветочным хобби. Впрочем, кажется, цветы в Желудке постепенно захватывают палисадники всех местных жителей… Читайте, в общем, сами.
  • Вы видели, что вырастили белорусы на своих участках? Вот это кабачки, помидоры и огурцы! Делитесь с нами своими достижениями и далее, друзья!
  • Количество подписчиков белорусского блогера Влада Бумаги уже больше числа жителей Беларуси — и YouTube не замедлил отметить это, прислав блогеру «бриллиантовую кнопку».
  • В субботу Олегу Павловичу Табакову могло бы исполниться 84 года. В него, говорят, всегда были влюблены все студентки! Ну, а мы давайте вспомним о главных женщинах основателя «Современника» и «Табакерки».
  • Еще, кстати, вспомнили политиков, которые остались бы на постах или были политически активны в возрасте почти 80 лет. В мире их не так много, оказывается.
  • И вот вам снова топ красавиц белорусских театров. Мы уже публиковали подборку редакции о самых красивых (только по нашему субъективному мнению) театральных актрисах столицы. Сейчас же мы внимательно изучили комментарии к первой части материала и дополнили список вашими любимицами. И помните: скоро новый театральный сезон, а значит, каждую из девушек вы сможете увидеть вживую — и вот на каких спектаклях.
  • Ну, а в Исландии прошла церемония торжественного прощания… с ледником Окйекудль. Ему было 700 лет — и всё.

О СПОРТЕ


  • Совсем недавно мы писали, что наша олимпийская чемпионка Надежда Скардино готовится к свадьбе и ожидает появления на свет первенца. И вот свадьба! В этот уикенд Мартин Ягер, швейцарский биатлонист, стал Надиным мужем. Ой, невеста такая красивая!

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Кстати. Если вы, приехав из отпуска и сев в свою машину, почувствовали, что как-то не так она едет — вам обязательно надо проверить пару моментов. Три-четыре недели — это, конечно, не четыре года и необратимых изменений с автомобилем не происходит, но все же. Не упускайте даже мелочей — и живите в радость! А если вы еще не были в отпуске, то вот 11 красноречивых признаков, что он вам срочно нужен. Или нет? Хорошей недели, друзья.

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Доброе утро! Ну вот и очередной понедельник (ура, погода не подведет!) - до осени их осталось всего два.
 
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