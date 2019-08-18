Молодое правительство, тревога Лукашенко, модный гайд по урнам и свадьба Скардино - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну вот и очередной понедельник (ура, погода не подведет !) — до осени их осталось всего два. Теплый уикенд прошел, холодная и дождливая прошлая неделя уже почти забылась ( но зонтики-то, зонтики какие у нас с вами клевые !) — поэтому давайте сейчас быстро вспомним, что на ней происходило. Вот вам наш традиционный тест , а как пройдете — быстренько пробежим по самым важным событиям выходных.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Выходные были насыщенными, ничего не скажешь: в субботу в Минске прошел праздник украинской культуры , в новом городском саду Бреста — первый фест , в Щучине — крутейшее авиашоу . Вы были где-нибудь?





О СПОРТЕ





Совсем недавно мы писали, что наша олимпийская чемпионка Надежда Скардино готовится к свадьбе и ожидает появления на свет первенца. И вот свадьба! В этот уикенд Мартин Ягер, швейцарский биатлонист, стал Надиным мужем. Ой, невеста такая красивая !

Все новости субботы, 17 августа

Все новости воскресенья, 18 августа

Кстати. Если вы, приехав из отпуска и сев в свою машину, почувствовали, что как-то не так она едет — вам обязательно надо проверить пару моментов . Три-четыре недели — это, конечно, не четыре года и необратимых изменений с автомобилем не происходит, но все же. Не упускайте даже мелочей — и живите в радость! А если вы еще не были в отпуске, то вот 11 красноречивых признаков, что он вам срочно нужен . Или нет? Хорошей недели, друзья.

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