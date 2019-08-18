Молодое правительство, тревога Лукашенко, модный гайд по урнам и свадьба Скардино - все за выходные

Год назад, 18 августа 2018-го, начало работу самое молодое в новейшей истории Беларуси правительство во главе с Сергеем Румасом. «Год — слишком короткий срок, чтобы перемены стали заметными… Выходит медленно, зато направление, кажется, верное. Нашей многострадальной экономике определенно не стало хуже. „Больной“ стабилизирован, это дорогого стоит».Давайте же посмотрим на основные достижения молодых реформаторов.
После того же дела Головача витебляне снова попросили президента за задержанного гендиректора «Витебскмясомолпрома» Валерия Касперовича — помните эту историю? «Генеральный прокурор в апреле заявил, что в июне должен начаться суд… Однако сейчас уже вторая половина августа, а наш директор сидит за решеткой в изоляторе. Мы до сих пор не верим в виновность своего руководителя. Нам никто так и не сказал и не показал, что он задержан с поличным». Вот здесь — весь текст письма.
Вот вам очередной текст нашего проекта «Брест. 1000 лет» — история семьи, которая жила в Бресте при императоре, поляках, немцах и Советах. «Предков Александра Викторовича Кирчука связывает с Брестом больше века общей истории. Они здесь жили, когда город был частью Российской империи, бежали, когда его сожгли в Первую мировую, и вернулись несколько лет спустя на его обломки. Кирчуки работали при польском Бресте, выживали при немецком, отстраивали заново при советском. Они были с городом и в радости, и в горе».
А вот история об одном маленьком городке на западе Беларуси и людях, которые стараются сделать свою жизнь здесь интересной и комфортной. Да-да, из все — наш проект «Я живу»!.. Это история об энергичном председателе местного сельсовета, активных бабушках-цветоводах и ксендзе с красивым цветочным хобби. Впрочем, кажется, цветы в Желудке постепенно захватывают палисадники всех местных жителей… Читайте, в общем, сами.
И вот вам снова топ красавиц белорусских театров. Мы уже публиковали подборку редакции о самых красивых (только по нашему субъективному мнению) театральных актрисах столицы. Сейчас же мы внимательно изучили комментарии к первой части материала и дополнили список вашими любимицами. И помните: скоро новый театральный сезон, а значит, каждую из девушек вы сможете увидеть вживую — и вот на каких спектаклях.
Наша «золотая рыбка» Александра Герасименя провела прощальный заплыв — в столичном бассейне «Трактор», где ребенком выиграла свою первую медаль. Смотрите, как трогательно это было.
Совсем недавно мы писали, что наша олимпийская чемпионка Надежда Скардино готовится к свадьбе и ожидает появления на свет первенца. И вот свадьба! В этот уикенд Мартин Ягер, швейцарский биатлонист, стал Надиным мужем. Ой, невеста такая красивая!