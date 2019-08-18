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Сначала жара, потом дожди. Все о погоде в Бресте на неделю
19.08.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе погода в Бресте будет контрастной,
В понедельник будет жарко. Днем столбик поднимется до +32°С.
Во вторник ожидается дождь. Температура воздуха составит +24…+26°С.
В среду утром обещают сильный дождь, который немного ослабнет во второй половине дня. Воздух прогреется до +21°С.
Четверг будет облачным, но без осадков. Днем будет до 21 градуса тепла.
В пятницу весь день будет ясная погода. Столбик термометра поднимется до +24°С.
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На этой неделе погода в Бресте будет контрастной.
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