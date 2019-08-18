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Сначала жара, потом дожди. Все о погоде в Бресте на неделю

19.08.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе погода в Бресте будет контрастной, предупреждает pogoda.by.


Фото: Иван Яриванович

В понедельник будет жарко. Днем столбик поднимется до +32°С.

Во вторник ожидается дождь. Температура воздуха составит +24…+26°С.

В среду утром обещают сильный дождь, который немного ослабнет во второй половине дня. Воздух прогреется до +21°С.

Четверг будет облачным, но без осадков. Днем будет до 21 градуса тепла.

В пятницу весь день будет ясная погода. Столбик термометра поднимется до +24°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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На этой неделе погода в Бресте будет контрастной.
 
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