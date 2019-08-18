С 19 августа Госавтоинспекция Брестской области проведет профилактическую акцию «Ребенок-главный пассажир!»

Источник материала: Навiны Палесся





Госавтоинспекция Брестской области в период времени с 19 по 21 августа проведет профилактическую акцию «Ребенок-главный пассажир!», сообщает старший инспектор ГАиП ГАИ УВД Наталия Милюкова.

Период окончания летних каникул и начала нового учебного года традиционно характеризуется наличием ряда угроз по обеспечению безопасности детей на дороге.

Есть родители, которые считают, что малыш будет в безопасности, просто устроившись на материнских руках. Перевозить детей на коленях небезопасно. Также недопустимо пристёгивать одним ремнём и пассажира и сидящего у него на коленях ребёнка – это прежде всего опасно для ребёнка. Беспрекословное правило – один ремень для одного человека. Но как зафиксировать в машине малыша, который ещё не дорос до штатных ремней безопасности? Перевозка маленьких пассажиров должна осуществляться с использованием удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.





ПДД Республики Беларусь пункт 178. Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

•детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

•детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

С начала года на территории области с участием детей-пассажиров произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 детей погибли и 18 получили различные травмы.

При этом на тяжесть последствий ДТП влияет то обстоятельство, что ряд взрослых участников дорожного движения при перевозке детей пренебрегают использованием пассивных средств безопасности, либо перевозят малолетних детей в детских удерживающих устройствах, не пристегивая их ремнями безопасности. Но помимо нарушений правил перевозки несовершеннолетних, сопутствующими причинами таких аварий являлись нарушения водителями скоростных режимов, правил маневрирования и другие.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин.

Помните, ребенок – главный пассажир! И его поездка в салоне транспортного средства должна быть безопасной!

Вероника ГЕЙДЕН