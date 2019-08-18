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На улицах Могилева можно будет увидеть здания-памятники, которых уже нет
19.08.2019 11:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве установили первый информационный стенд из серии об утраченных памятниках архитектуры. Он рассказывает о соборе Святого Иосифа и находится на месте, где тот когда-то стоял.
Подобный проект в Могилеве обсуждали давно, но в таком виде его реализовали выпускники школы городских инициатив «Теплица». Назвали «Подых мінулага».
— Его суть заключается в установке информационных табличек с QR-кодами, описанием и изображением исчезнувших историко-культурных объектов, имеющих в свое время богатую историю и значимость для могилевчан. Таким образом, мы рассчитываем увеличить интерес местных жителей к истории Могилева, повысить туристическую привлекательность и имидж города, — рассказали в Центре городских инициатив, при котором работает школа.
Первым в списке восстановленных хотя бы таким образом утраченных архитектурных ценностей стал кафедральный собор Святого Иосифа. Табличка с информацией появилась там же, где он и находился: на улице Первомайской, 29, где сейчас находятся торговый центр «Днепр», а также клуб, казино, заведения общепита.
Следующими авторы проекта собираются «восстановить» Богоявленский монастырь, Спасо-Преображенский монастырь, костел Святого Ксаверия, Фарный костел, Троицкую церковь, Холодную синагогу и др. И для установки как можно большего количества стендов
Большинство фотографий архитектурных объектов — из коллекции Олега Лисовского.
А более подробное описание можно найти
Авторы проекта планируют проводить конкурсы городских легенд и старых фото Могилева, фоточеллендж, квесты и др.
Проект реализуется при поддержке Могилевского горисполкома, получил экспертную поддержку музея истории города Могилева.
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По QR-коду об утраченном памятнике архитектуры можно узнать на белорусском, русском и английском языках.
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