На улицах Могилева можно будет увидеть здания-памятники, которых уже нет

Источник материала: Tut.by

В Могилеве установили первый информационный стенд из серии об утраченных памятниках архитектуры. Он рассказывает о соборе Святого Иосифа и находится на месте, где тот когда-то стоял.



Фото предоставлено Центром городских инициатив

Подобный проект в Могилеве обсуждали давно, но в таком виде его реализовали выпускники школы городских инициатив «Теплица». Назвали «Подых мінулага».

— Его суть заключается в установке информационных табличек с QR-кодами, описанием и изображением исчезнувших историко-культурных объектов, имеющих в свое время богатую историю и значимость для могилевчан. Таким образом, мы рассчитываем увеличить интерес местных жителей к истории Могилева, повысить туристическую привлекательность и имидж города, — рассказали в Центре городских инициатив, при котором работает школа.

Первым в списке восстановленных хотя бы таким образом утраченных архитектурных ценностей стал кафедральный собор Святого Иосифа. Табличка с информацией появилась там же, где он и находился: на улице Первомайской, 29, где сейчас находятся торговый центр «Днепр», а также клуб, казино, заведения общепита.

Со строительством собора связана интересная легенда, которая вполне может быть правдой. Камень в основание храма заложили Екатерина Вторая и австрийский император Иосиф Второй во время встречи в Могилеве в мае 1780 года. И когда монархи наклонялись, у русской императрицы оборвалось жемчужное ожерелье. Придворные бросились поднимать драгоценные камни, но Екатерина их остановила. Повелела, чтобы жемчужины остались в земле, а храм, который построят, чтобы был таким же прекрасным, как ожерелье. Историки говорят, что императрица сама выбирала проект для собора и в итоге остановилась на работе Николая Львова. После революции в Иосифовском соборе находился музей религии и атеизма. А когда Могилев собирались сделать столицей БССР, памятник архитектуры снесли и на его месте построили гостиницу.



Визуализация: Олег Иванюк. Фото: hram.by

Следующими авторы проекта собираются «восстановить» Богоявленский монастырь, Спасо-Преображенский монастырь, костел Святого Ксаверия, Фарный костел, Троицкую церковь, Холодную синагогу и др. И для установки как можно большего количества стендов открыли сбор средств .

Большинство фотографий архитектурных объектов — из коллекции Олега Лисовского.

А более подробное описание можно найти в группе проекта «ВКонтакте» на трех языках — белорусском, русском, английском.

Авторы проекта планируют проводить конкурсы городских легенд и старых фото Могилева, фоточеллендж, квесты и др.

Проект реализуется при поддержке Могилевского горисполкома, получил экспертную поддержку музея истории города Могилева.



Фото предоставлено Центром городских инициатив