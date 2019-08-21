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Белорусов ждет фотофиксация езды без техосмотра
21.08.2019 13:16 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
За десять дней проведения акции «Гостехосмотр» ГАИ выявила 14 тысяч авто, которые участвуют в движении, не имея на этого разрешения. При этом отмечается, что число таких авто выросло.
Как сообщил временно исполняющий обязанности по должности начальника УГАИ МВД Александр Цегельник, за время акции выявлено свыше 14 тыс. транспортных средств без техосмотра: больше всего в Минской области (2981), Минске - (2243) и Витебской области (2079), сообщает
Также представитель ГАИ рассказал, что во время профилактической акции "Гостехосмотр", которую ГАИ провела с 7 по 17 августа, удвоилось число водителей, решивших пройти техосмотр: ранее в среднем 3480 автомобилей по стране по всем станциям проходили техосмотр, то в период проведения мероприятий 5241 машина в среднем в сутки находилась на линии.
По словам Цегельника, сейчас решается техническая часть вопроса фотофиксации отсутствия техосмотра, также идет работа для создания правовой основы такой меры. Кроме того, совершенствуется процедура взимания дорожного сбора, так как большинство госорганов поддерживает отвязку уплаты дорожного сбора от техосмотра, однако мнения в отношении того, как уплачивать госпошлину, разделились.
Напомним, что с 7 по 17 августа Госавтоинспекция
Отметим, что в прошлом году стало известно о модернизации системы уплаты дорожного сбора. Как рассказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении
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За десять дней проведения акции «Гостехосмотр» ГАИ выявила 14 тысяч авто, которые участвуют в движении, не имея на этого разрешения. При этом отмечается, что число...
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