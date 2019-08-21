«Прославили деревню на всю Беларусь». Пенсионеры из местечка с 50 жителями выиграли машину

Источник материала: Tut.by

«Первым моим словом после известия о выигрыше стало „кошмар“», — смеется Валентина Герасимовна Кравцевич. 125-й тур игры «Удача в придачу!» стал для пенсионеров из деревни Альба, что в Ивацевичском районе, знаковым: теперь у них есть новый автомобиль. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло. О том, как неожиданный сюрприз повлиял на привычный уклад жизни простой, но очень душевной белорусской семьи, — в нашем материале.

«Ориентир — ворота с лебедями»

Нас предупредили: ориентир дома Кравцевичей — гаражные ворота с белыми лебедями. Такие здесь только одни. Да и найти их очень просто: в Альбе живут всего пятьдесят человек. Жилые дома на пятачке земли можно пересчитать по пальцам.



Владимир Кравцевич

— Гараж придется перестраивать, — кивает на «лебедей» хозяин Владимир. — Новая машина в старый попросту не влазит.

Муж победительницы встречает нас у калитки, пока Валентина дома «приводит себя в порядок». Супруги вместе уже сорок четыре года. У них двое взрослых детей и четыре внука. А еще большое хозяйство: сад, огород, цветник и живность.



Гараж, который теперь придется расширять

— В селе нельзя без этого. У нас тут и индюшки, и куры, и свиньи, — рассказывает собеседник. — Все свое. Тот же сок березовый сами собираем.

Хозяйка выходит навстречу и сразу же гостеприимно сообщает, что скоро за стол: картошка варится, стол накрыт.

— Я на пенсии десять лет, летом огород — это мое все, — делится Валентина Герасимовна. — До этого тридцать пять лет проработала в библиотеке в соседнем селе. Начинала в Барановичах на хлопчатобумажном заводе — ох, и сложно там было! После мама забрала меня сюда, в родное село Альба, где я устроилась секретарем в сельсовет. Позже ушла в декрет, а затем получила место в библиотеке. Мне повезло, ведь я обожала свою работу: всегда любила книги и общение с людьми.



Валентина Кравцевич

«Не валяются на дороге такие хлопцы!»

Но работа секретарем тоже принесла героине счастье.

— Ой, я же на этой должности с мужем и познакомилась, — улыбается она. — Он сам — родом из соседнего Косова. Встретились случайно, после чего он стал ездить ко мне. Год добивался руки. Коллеги все время твердили: «Ой, Валя, не валяются на дороге такие хлопцы! Иди. У него улыбка хорошая». Ну я и пошла в 21 год за него замуж.





Владимир со смехом добавляет, что из-за любви пришлось променять Косово на деревню.

— Я в то время работал на мотоцикле: развозил по школам продукты для детей, — рассказывает он. — А в сельсовет завозил пончики. Все время спрашивал у коллег будущей жены: «Девчат, ну где ж она?» И ждал. Так в 23 года я женился. Гуляли всем селом два дня, а на третий похмелье прогоняли.

Валентина показывает свадебные фотографии и с ностальгией вспоминает, как ездили за костюмом для жениха в Ружаны.



Валентина и Владимир в молодости

— И платье мне готовое брали, оно очень дорогим было для 1975 года, — вспоминает собеседница. — Но праздник получился на славу: кабана забили, «цяля» зарезали, из дома все вынесли на улицу. И посмотрите, сколько лет живем вместе.





«Каждый вечер ждала мужа, как с фронта»

Владимир всю жизнь проработал механизатором на тракторе и комбайне. На пенсии после тяжелого многолетнего труда он любым занятиям предпочитает походы в лес за ягодами и грибами.

— Ой, муж у меня молодец, — добавляет Валентина Герасимовна. — Работал допоздна, мы с детьми его каждый вечер ждали, как с фронта. А он придет уставший, грязный… Это сейчас провели себе воду, а тогда и помыться нормально нельзя было. Сполоснется в «корыте» — и все.

О своих же увлечениях героиня рассказывает скромно.

— Одно время плела салфеточки, занималась вязанием, вышиванием. Дети мне машинку швейную подарили, — перечисляет она. — Себе всю одежду шью. Долгими зимними вечерами плела боты. Ну а летом у меня только огород. Ноги болят, но кто всем этим будет заниматься, если не я? Хозяйство не оставишь.





— Есть у нее еще одно хобби. Где бы ни были — Барановичи, Ивацевичи, Береза — она всегда в магазин зайдет, — с улыбкой добавляет Владимир.

«Думала, что из телемагазина звонят»

Любовь к покупкам и принесла семье неожиданный выигрыш.

— Карточку «Евроопта» нам отдал внук, сам он в «Удачу в придачу!» не играет, — начинает рассказ победительница. — У нас-то самих пенсии не хватает часто по магазинам ездить. Но тут внуки перед приездом предупредили: «Мы будем пить молоко с медом!» Как не побаловать? Заехали в ивацевичский магазин. Купила там маленькую баночку со сладостью — товар удачи. А больше об этом и не думала. Во вторник даже не вспомнила про эфир, телевизор не включала. Сидела в огороде, «цыбульку» перебирала. А у мужа в тот день «Дожинки» были, его пригласили поработать на тракторе в поле.

Героиня продолжает:

— Когда зазвонил телефон, была одна. Смотрю — незнакомый номер. Думала, из телемагазина звонят. Уже приготовилась отказываться от их товаров! А мне говорят: «Валентина Герасимовна, с вами хотят поговорить. Это сюрприз». Удивилась и слышу: «Здравствуйте, с вами общается Дмитрий Кохно!» Тогда я поняла, что что-то выиграла. Когда услышала в трубке «автомобиль», моим первым словом было «кошмар!». Вот настолько я растерялась.



На выигранном авто ездить в магазин стало еще удобнее

Валентина даже не успела осознать, что произошло, как прибежали соседи, приехали племянница с сыном. Да и телефоны разрывались — что домашний, что мобильный.

Владимир утверждает: у жены легкая рука. В 1989 году семья выиграла новенький холодильник «Минск-16», который, кстати, до сих пор работает в летней кухне.





«Мы не скучаем: нам попросту некогда»

Обрадовалась победе лучшей подруги и староста деревни Галина Ивановна Горох. Женщины дружат и поддерживают друг друга во всем уже сорок лет.





— Для деревни такой выигрыш — сенсация, — признается соседка. — Все время звучат имена городских да городских. А тут Альба прославилась на всю республику. У машины посадка высокая — это хорошо. Поедем на ней по грибы, — улыбается она.

Так здесь и живут: хозяйство и работа. Когда у местных спрашивают о развлечениях, они отшучиваются.





— Считаем машины, которые на Гродно едут, и на кладбище ходим, — почти всерьез говорит Галина. — Бывает, ездим на концерты в город. Иногда и к нам заглядывают ансамбли и музыкальные коллективы. Но мы в любом случае не скучаем: нам попросту некогда.

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