Почти 1000 рублей за «минирование» ТЦ. Какой ущерб наносят шутки о заложенной взрывчатке

Источник материала: Tut.by

Больше двух тысяч человек эвакуировали в Минске в понедельник 19 августа из-за сообщений о минировании объектов. Все они оказались ложными, но спецслужбам пришлось проверить несколько столичных гостиниц, торговых центров, бизнес-центр, а также аэропорт и железнодорожные вокзалы в Минске и в регионах. Какой ущерб наносят лжеминеры?



Железнодорожный вокзал в Минске во время очередной проверки сообщения о минировании, 19 августа 2019 года. Фото: пользователь TUT.BY

С начала года в Беларуси возбуждено 39 уголовных дел о ложном сообщении об опасности, сообщает Следственный комитет. Установлена причастность к преступлениям 14 лиц, по шести уголовным делам уже есть обвинительные приговоры.

Частые жертвы «минеров» — торговые центры, транспортные объекты, гостиницы и офисы. Только 19 августа сообщалось о взрывчатке в ТЦ «Галерея Минск», «Галилео», «Дана Молл», «Столица», «Скала» и «Корона-Сити», в офисе «Онлайнера» в бизнес-центре «Рубин Плаза», в гостиницах «Юбилейная», «Виктория Олимп», «Гарни», «Беларусь», а также в Национальном аэропорту и на железнодорожных вокзалах в Минске и областях.

За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Кроме того, виновник обязан выплатить ущерб службам и объектам, которые от его действий пострадали. О каких цифрах может идти речь?

Почти 1000 рублей во время весенней проверки торгового центра

В мае этого года возбуждено уголовное дело по заведомо ложному сообщению об опасности в ТРЦ «Галерея» (ч.1 ст. 340 УК Беларуси). Следственный комитет подсчитал , какой ущерб за время той проверки понесли экстренные службы — 976 рублей.

На сообщение о минировании выезжают экстренные службы и силовики. Среди них МЧС, саперно-пиротехнические группы внутренних войск, следователи, кинологи, бригады скорой помощи, милиция, КГБ. Подробной информации о своих затратах от шуток лжеминеров правоохранительные органы не дают, но некоторые цифры есть.

Два часа работы саперов — около 300 рублей

Так, два часа работы одной саперной группы в границах Минска стоят около 300 рублей, сообщают в МВД.

Сколько таких групп участвовали в проверке столичных зданий в понедельник, в МВД не говорят. Но внутренним войскам в тот день пришлось проверить 18 объектов в Беларуси, рассказали TUT.BY в ведомстве.

Работа машины МЧС — от 50 до 100 рублей за час

МЧС Минска в понедельник 19 августа на сообщения о минировании выезжало семь раз (всего по городу за сутки было около 70 выездов), на месте дежурили семь машин.

— Работа одной машины МЧС с экипажем стоит от 50 до 100 рублей за час. Но это примерные цифры, все зависит от расстояния, марки машины, времени дежурства, — привели пример в Минском городском управлении МЧС.

Убытки несут и торговые объекты, которые прекращают работать во время проверки спецслужб, однако информации по их ущербу нет.

Еще примеры из прошлого: «минирование» метро и ж/д вокзала

Порой страдают транспортные предприятия. В 2014 году Минский метрополитен и «Минсктранс» подсчитывали упущенную выгоду из-за шутки о бомбе в метро. В подземке движение останавливали на три часа, за это время метро потеряло 233 миллиона неденоминированных рублей (23 300 деноминированных). «Минсктранс» выводил наземный транспорт для компенсации простоя поездов в метро, его убытки составили 60 миллионов неденоминированных рублей (6 000 деноминированных).

В 2016 году командир саперно-пиротехнической группы взрывотехнического центра внутренних войск рассказывал , что за «минирование» минской школы учеником его родители заплатили 130 рублей. С людей, которые сообщали о взрывчатке на ж/д вокзале, взыскивали суммы до 100 рублей. Гражданину, пошутившему о взрыве на трех объектах Минска и Минской области, работа внутренних войск обошлась примерно в 900 рублей.