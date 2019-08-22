ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Потерявшийся в Витебском районе грибник так заблудился, что дошел до России. Он плутал по лесу 9 дней

22.08.2019 18:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

50-летний мужчина из Витебского района заблудился в лесу и 10 дней искал дорогу домой. Чем закончилась история, рассказали в МВД.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

13 августа мужчина ушел в лес за ягодами и грибами. С собой он взял ведро и ножик. Спустя два дня жена заявила в милицию об его исчезновении — начались поиски. Они осложнялись тем, что у потерявшегося при себе не было мобильного телефона. Как позже выяснилось, к тому же за два дня мужчина успел уже далеко уйти.

По рассказам грибника, в лесу в какой-то момент ему стало плохо. А когда он пришел в себя, то понял, что заблудился. Стал искать дорогу домой, вышел к какой-то реке — и несколько дней прожил вблизи нее, питаясь ягодами и речной водой. Набравшись сил, пошел дальше. Только он, к сожалению, не приближался к дому, а отдалялся от него — и незаметно для себя оказался на территории Смоленской области России.

А 21 августа он снова каким-то чудом вернулся в Беларусь. В приграничной деревне Кожуровщина Лиозненского района грибнику встретился пастух. Он рассказал, какой длинный путь проделал мужчина, помог ему сориентироваться и показал направление дороги к дому.

Сегодня грибник благополучно вернулся домой. Его осмотрели медики: к счастью, помощь не потребовалась.

 
 
Ссылка на источник 145
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 августа мужчина ушел в лес за ягодами и грибами. С собой он взял ведро и ножик. Спустя два дня жена заявила в милицию об его исчезновении - начались поиски.
 
Новости дня
Новости общества
 
Эксперимент: какую школьную форму выбирают родители, а какую - их дети. Сравниваем образы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика