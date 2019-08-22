МЧС-20: истории, судьбы, спасения

Источник материала: Навiны Палесся

Продолжая семейную династию



Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского РОЧС Алёна Шевчук никогда не считала критерием женственности и красоты высокие каблуки, короткие юбки и элегантные платья. Наоборот.

Её всегда привлекала военная форма. Она уверена, что дисциплинированность, особый режим и постоянная боеготовность влияют на специалиста и его ответственность перед обществом.

Алёна Юрьевна родилась в г. Пинске. В школьные годы занималась любительским творчеством, активно сотрудничала с молодежной организацией, участвовала в олимпиадном движении. На олимпиадах по здоровому образу жизни Алёна входила в четвёрку лидеров. С интересом посещала клуб юных спасателей-пожарных, что помогло определиться с выбором профессии.

– Я всегда знала, что свяжу свою жизнь со службой, – рассказывает молодой специалист. – Правда, я долго не могла выбрать между военной и внутренней. Рассматривала несколько вариантов. Но в конечном итоге решила продолжить семейную династию. У меня два дяди и двоюродный брат работают в авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Алёна поступила в Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь. Родители первое время относились к выбору дочери немного настороженно, мол, не женское это дело, но скоро привыкли.

Когда учреждение реорганизовали, курсанты продолжали обучение в командно-инженерном институте МЧС Беларуси в г. Минске. Учиться нравилось. Алёна была одной из лучших курсанток. Ответственно относилась к выполнению всех заданий, на одном дыхании усваивала теорию. Многие друзья, одноклас-сники удивлялись, как она сможет работать в этой структуре. Это нелёгкий труд для мужчины, а тут хрупкая девушка… Некоторые отмечали, что Алёна по характеру всегда была настойчивой и боевой, поэтому эта работа ей по плечу. И она доказала, что эти предположения не ошибочны. Она закончила высшее учебное заведение с красным дипломом.

Огромное впечатление на будущего сотрудника МЧС произвела первая самостоятельно проведенная акция в детском саду г. Пинска во время практики. Любопытные глазки малышей, желание заинтересовать их и сделать что-то особенное, чтобы эту встречу они запомнили надолго, как и правила безопасности поведения.

Получение квалификации специалиста «Инженер по пожарной и промышленной безопасности» требовало много сил и энергии. Алёна понимала, что на неё возложена большая ответственность за сохранность жизни и здоровья людей, поэтому тщательно разбиралась в каждой ситуации, изучала все возможные пути спасения людей в экстремальных условиях, пыталась выработать свой алгоритм, по которому проводила профилактическую работу с максимальным эффектом.

После распределения Алёна Юрьевна заняла должность инспектора сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского РОЧС. В г..Столин попала впервые. Раньше была только проездом. Удивила девушку чистота и красота города, уют и тишина. А еще доверчивость и открытость людей, которые оставляют без присмотра в общественных местах велосипеды, личные вещи, заходя в магазин.

Коллектив хорошо принял молодого специалиста. Алёна Шевчук отмечает, что чувствуется поддержка и уважение. Очень нравится девушке Центр безопасности, в котором она теперь проводит экскурсии. Она уверена, что, имея такой запас теоретических знаний и проводя информационно-пропагандистскую работу с населением, сможет найти выход из самой непредсказуемой ситуации.

В свободное время Алёна любит гулять. Много читает. Предпочтение отдает современной художественной литературе, увлекается детективами. Также делает подарки друзьям, знакомым своими руками, что доставляет удовольствие как нашей героине, так и тем, кого она приятно удивляет.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

Фото автора