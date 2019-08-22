ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС-20: истории, судьбы, спасения

23.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Продолжая семейную династию

МЧС-20: истории, судьбы, спасения
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского РОЧС Алёна Шевчук никогда не считала критерием женственности и красоты высокие каблуки, короткие юбки и элегантные платья. Наоборот.
Её всегда привлекала военная форма. Она уверена, что дисциплинированность, особый режим и постоянная боеготовность влияют на специалиста и его ответственность перед обществом.
Алёна Юрьевна родилась в г. Пинске. В школьные годы занималась любительским творчеством, активно сотрудничала с молодежной организацией, участвовала в олимпиадном движении. На олимпиадах по здоровому образу жизни Алёна входила в четвёрку лидеров. С интересом посещала клуб юных спасателей-пожарных, что помогло определиться с выбором профессии.
– Я всегда знала, что свяжу свою жизнь со службой, – рассказывает молодой специалист. – Правда, я долго не могла выбрать между военной и внутренней. Рассматривала несколько вариантов. Но в конечном итоге решила продолжить семейную династию. У меня два дяди и двоюродный брат работают в авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Алёна поступила в Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь. Родители первое время относились к выбору дочери немного настороженно, мол, не женское это дело, но скоро привыкли.
Когда учреждение реорганизовали, курсанты продолжали обучение в командно-инженерном институте МЧС Беларуси в г. Минске. Учиться нравилось. Алёна была одной из лучших курсанток. Ответственно относилась к выполнению всех заданий, на одном дыхании усваивала теорию. Многие друзья, одноклас-сники удивлялись, как она сможет работать в этой структуре. Это нелёгкий труд для мужчины, а тут хрупкая девушка… Некоторые отмечали, что Алёна по характеру всегда была настойчивой и боевой, поэтому эта работа ей по плечу. И она доказала, что эти предположения не ошибочны. Она закончила высшее учебное заведение с красным дипломом.
Огромное впечатление на будущего сотрудника МЧС произвела первая самостоятельно проведенная акция в детском саду г. Пинска во время практики. Любопытные глазки малышей, желание заинтересовать их и сделать что-то особенное, чтобы эту встречу они запомнили надолго, как и правила безопасности поведения.
Получение квалификации специалиста «Инженер по пожарной и промышленной безопасности» требовало много сил и энергии. Алёна понимала, что на неё возложена большая ответственность за сохранность жизни и здоровья людей, поэтому тщательно разбиралась в каждой ситуации, изучала все возможные пути спасения людей в экстремальных условиях, пыталась выработать свой алгоритм, по которому проводила профилактическую работу с максимальным эффектом.
После распределения Алёна Юрьевна заняла должность инспектора сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского РОЧС. В г..Столин попала впервые. Раньше была только проездом. Удивила девушку чистота и красота города, уют и тишина. А еще доверчивость и открытость людей, которые оставляют без присмотра в общественных местах велосипеды, личные вещи, заходя в магазин.
Коллектив хорошо принял молодого специалиста. Алёна Шевчук отмечает, что чувствуется поддержка и уважение. Очень нравится девушке Центр безопасности, в котором она теперь проводит экскурсии. Она уверена, что, имея такой запас теоретических знаний и проводя информационно-пропагандистскую работу с населением, сможет найти выход из самой непредсказуемой ситуации.
В свободное время Алёна любит гулять. Много читает. Предпочтение отдает современной художественной литературе, увлекается детективами. Также делает подарки друзьям, знакомым своими руками, что доставляет удовольствие как нашей героине, так и тем, кого она приятно удивляет.

Людмила КАСПЕРОВИЧ
Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжая семейную династию Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского РОЧС Алёна Шевчук никогда не считала критерием...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ураджай-2019. 14-ы сямейны сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика