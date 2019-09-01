Кадры района. Молодой специалист Юрий Котляров занимается проведением экскурсий в историко-краеведческом музеи

Источник материала: Газета Авангард

Историко-краеведческий музей – сердце любого района, где сосредоточены его история, традиции и самобытность. Именно в музей первым делом направляются туристы, прибывая в ту или иную местность.





В январе 2018 года свои двери для посетителей распахнул и историко-краеведческий музей историко-культурного центра Буда-Кошелевского района, который стал местом притяжения жителей и гостей Будакошелевщины. Однако, согласитесь, что одной богатой экспозиции недостаточно, важно и то, как будет проведена экскурсия, насколько экскурсовод владеет темой, умеет захватить и удерживать внимание слушателей, а главное – сможет заинтересовать каждого посетителя. И нашему музею в этом плане крупно повезло: с 1 августа к работе в учреждении приступил молодой специалист Юрий Котляров, за месяц успевший доказать, что проведение экскурсий – его стихия.

Юра – уроженец г. Гомеля. Вспоминает, что историей серьезно увлекся в 7 классе, начал участвовать в предметных олимпиадах, посещал дополнительные занятие по этому предмету. Поэтому, когда после окончании школы встал выбор профессии, молодой человек без сомнений остановил свой выбор на историческом факультете ГГУ им. Франциска Скорины, выбрав специальность «Музейное дело. Охрана историко-культурного наследия». Окончив университет летом этого года с красным дипломом, по распределению отправился на Будакошелевщину.

– Выбор потенциальных мест работы у меня был большой, но в конечном итоге я остановил свой выбор на Буда-Кошелевском районе. Во-первых, это недалеко от Гомеля, где я живу, во-вторых, здесь, в райцентре, живет моя одногруппница, которая рассказывала, что Буда-Кошелево – тихий, спокойный, уютный городок. Честно говоря, не люблю шумные города с бесконечным потоком людей и машин. А когда я приехал сюда и увидел историко- культурный центр, был просто в восторге, – признается Юра. – В студенческие годы часто доводилось посещать краеведческие музей во многих уголках Беларуси. И могу смело говорить, что наш музей – один из лучших, как само здание, так и представленная экспозиция. Очень понравилась мне и картинная галерея им. Е.Е. Моисеенко: здание поражает своим величием и просторностью. Да и коллектив встретил меня как своего, очень радушно и приветливо.

Свою трудовую деятельность в качестве научного сотрудника молодой человек начал с того, что с головой погрузился в историю Буда-Кошелевского района, стал изучать его традиции, культуру, достопримечательности, основные вехи становления и развития населенных пунктов. С этой целью, признается, проштудировал книгу «Памяць».

– Свою первую экскурсию я проводил для небольшой группы туристов – всего 4 человека. Чувствовал себя уверенно, все прошло довольно непринужденно и как-то «по-домашнему», – вспоминает молодой специалист. – А вот второй опыт оказался намного более серьезным: мне доверили проводить экскурсию для большой официальной делегации – участников выездного заседания областного санэпидемсовета. Несмотря на то что был довольно хорошо подготовлен, все же очень переживал, чтобы не ударить в грязь лицом и не подвести коллектив. Но, думаю, экскурсия удалась! Уверен, здесь меня ждут большие перспективы в плане профессионального роста и развития.

Марина ЛУСЕВИЧ, фото автора