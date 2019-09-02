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Приглашаем дольщиков на строительства 40-квартирного жилого дома в Шумилино

03.09.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Приглашаем дольщиков на строительства 40-квартирного жилого дома
Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского райисполкома информирует, что в декабре 2019 года планируется строительство 40-квартирного жилого дома по адресу: г. п. Шумилино, пер. Угневёнка В. И., 5, долевым способом для граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий и иных категорий граждан.
Приглашаем дольщиков на строительства 40-квартирного жилого дома в Шумилино

В данном доме будет построено 20 однокомнатных квартир (40,95 кв м) и 20 двухкомнатных квартир (58,26 кв м и 59,23 кв м). Государственная поддержка для граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий (многодетные семьи, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых семей, имеющих одного или двух детей в возрасте до 18 лет и т. д.), оказывается в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 14 июля 2017 года № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
Кредитование граждан осуществляется ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк». Кредит предоставляется сроком на 20 лет, процентная ставка – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 3 процентных пункта.
По всем возникающим вопросам по строительству квартир вы можете обратиться в отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома.
Надрукавана ў №69 ад 03.09.2019 г.
 
 
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Приглашаем дольщиков на строительства 40-квартирного жилого дома Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского райисполкома...
 
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