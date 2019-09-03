Состоялось заседание окружной избирательной комиссии Замкового избирательного округа №57, а также начался прием документов о регистрации инициативных групп

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✅ Состоялось заседание окружной избирательной комиссии Замкового избирательного округа №57

2 сентября 2019 года состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии Замкового избирательного округа №57 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Из числа членов комиссии избраны председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии, определены полномочия членов районной комиссии.

Председателем комиссии избран Корбаль Иван Иванович, заместителем — Лазаревич Игорь Романович, секретарем — Бурлыко Владимир Алексеевич.

Окружная избирательная комиссия расположена по адресу: г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 11, каб. 54, тел. 4-29-29.

Режим работы комиссии: в будние дни — с 10.00 до 19.00 (перерыв — с 14.00 до 15.00), в субботу — с 10.00 до 14.00, воскресенье — выходной.

✅ Начался прием документов о регистрации инициативных групп

Прием документов о регистрации инициативной группы избирателей по выдвижению кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва осуществляется окружной избирательной комиссией Замкового избирательного округа №57 не позднее 12 сентября 2019 года по адресу: г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 11, каб. 54 (2 этаж) в рабочие дни с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, суббота — с 10.00 до 14.00, воскресенье — выходной.