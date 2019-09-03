ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Решение «Об образовании Гродненской областной и окружных избирательных комиссий»

04.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Решение «Об образовании Гродненской областной и окружных избирательных комиссий»

✅ РЕШЕНИЕ
Президиума Гродненского областного Совета депутатов
и Гродненского областного исполнительного комитета
от 31 августа 2019 г. № 162/514

«Об образовании Гродненской областной и окружных избирательных комиссий»

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов политических партий, других республиканских общественных объединений, трудовых коллективов, заявления граждан о выдвижении представителей в состав Гродненской областной и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, на основании пункта 1, пункта 2 части восьмой статьи 24 и статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Гродненского областного Совета депутатов и Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛИ:

1. Образовать Гродненскую областную избирательную комиссию по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в количестве тринадцать членов согласно приложению 1.

2. Определить место нахождения Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва – г. Гродно, ул. Ожешко, 3, каб. 116, тел. 73 55 80.

3. Созвать первое заседание Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 2 сентября 2019 года.

4. Образовать окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в количестве тринадцать членов в каждой комиссии и определить их место нахождения согласно приложению 2.

5. Гродненскому городскому, Волковысскому, Гродненскому, Дятловскому, Ивьевскому, Лидскому, Новогрудскому, Слонимскому, Сморгонскому, Щучинскому районным Советам депутатов и исполнительным комитетам созвать первые заседания окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 2 сентября 2019 года.

6. Уполномочить представителя Гродненского областного исполнительного комитета представлять интересы президиума Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета в суде в случаях обжалования настоящего решения в судебном порядке.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Гродзенская праўда» в семидневный срок с даты принятия.

Председатель Гродненского областного Совета депутатов И.Г. Жук
Председатель Гродненского областного исполнительного комитета В.В. Кравцов

✅ Приложение 1
к решению президиума
Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета
31.08.2019 № 162/514

СОСТАВ Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

✒ Зайко Игорь Владимирович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений и путем подачи заявления граждан;

✒ Короленко Александр Иванович, выдвинут Белорусским общественным объединением ветеранов и путем подачи заявления граждан;

✒ Куделя Марина Антоновна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников здравоохранения и путем подачи заявления граждан;

✒ Лясковская Елена Ивановна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности и путем подачи заявления граждан;

✒ Миронцов Валерий Михайлович, выдвинут трудовыми коллективами отдела кадровой и организационной работы, управления государственного казначейства Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области и путем подачи заявления граждан;

✒ Нерод Юрий Федорович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий и путем подачи заявления граждан;

✒ Петух Татьяна Геннадьевна, выдвинута общественным объединением «Белорусский союз женщин» и путем подачи заявления граждан;

✒ Поболовец Наталья Ильинична, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса и путем подачи заявления граждан;

✒ Рыжий Дмитрий Васильевич, выдвинут Белорусской партией левых «Справедливый мир»;

✒ Снетько Ольга Рышардовна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки и путем подачи заявления граждан;

✒ Хломко Сергей Николаевич, выдвинут Республиканским общественным объединением «Белая Русь» и путем подачи заявления граждан;

✒ Хлябич Владимир Андреевич, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации, спорта и туризма и путем подачи заявления граждан;

✒ Черняк Денис Григорьевич, выдвинут Коммунистической партией Беларуси и общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи».

✅ Приложение 2
к решению президиума
Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета
31.08.2019 № 162/514

СОСТАВ окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

10. Окружная избирательная комиссия Замкового избирательного округа № 57 (место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 11, тел. 4 29 29):

✒ Бобрович Николай Михайлович, выдвинут общественным объединением «Белорусский союз офицеров» и путем подачи заявления граждан;

✒ Бурлыко Владимир Алексеевич, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки и путем подачи заявления граждан;

✒ Евдокимова Наталья Анатольевна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса и путем подачи заявления граждан;

✒ Карпейко Марина Владимировна, выдвинута Республиканским общественным объединением «Белая Русь» и путем подачи заявления граждан;

✒ Корбаль Иван Иванович, выдвинут Белорусским общественным объединением ветеранов и путем подачи заявления граждан;

✒ Лазаревич Игорь Романович, выдвинут Коммунистической партией Беларуси и путем подачи заявления граждан;

✒ Ламан Елена Михайловна, выдвинута общественным объединением «Белорусский фонд мира» и путем подачи заявления граждан;

✒ Набогез Валентина Митрофановна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников строительства и промышленности строительных материалов и путем подачи заявления граждан;

✒ Пархомович Евгений Андреевич, выдвинут общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» и путем подачи заявления граждан;

✒ Писар Ольга Ивановна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации, спорта и туризма и путем подачи заявления граждан;

✒ Савощик Елена Владимировна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений и путем подачи заявления граждан;

✒ Трофимчик Ольга Петровна, выдвинута общественным объединением «Белорусский союз женщин» и путем подачи заявления граждан;

✒ Тур Жанна Александровна, выдвинута Белорусским Обществом Красного Креста и путем подачи заявления граждан.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
✅ РЕШЕНИЕ Президиума Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета от 31 августа 2019 г. № 162/514 «Об
 
Новости дня
Новости общества
 
В Брестском районе из детского сада, опасаясь пожара, эвакуировали 172 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика