Решение «Об образовании Гродненской областной и окружных избирательных комиссий»

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✅ РЕШЕНИЕ

Президиума Гродненского областного Совета депутатов

и Гродненского областного исполнительного комитета

от 31 августа 2019 г. № 162/514

«Об образовании Гродненской областной и окружных избирательных комиссий»

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов политических партий, других республиканских общественных объединений, трудовых коллективов, заявления граждан о выдвижении представителей в состав Гродненской областной и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, на основании пункта 1, пункта 2 части восьмой статьи 24 и статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Гродненского областного Совета депутатов и Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛИ:

1. Образовать Гродненскую областную избирательную комиссию по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в количестве тринадцать членов согласно приложению 1.

2. Определить место нахождения Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва – г. Гродно, ул. Ожешко, 3, каб. 116, тел. 73 55 80.

3. Созвать первое заседание Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 2 сентября 2019 года.

4. Образовать окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в количестве тринадцать членов в каждой комиссии и определить их место нахождения согласно приложению 2.

5. Гродненскому городскому, Волковысскому, Гродненскому, Дятловскому, Ивьевскому, Лидскому, Новогрудскому, Слонимскому, Сморгонскому, Щучинскому районным Советам депутатов и исполнительным комитетам созвать первые заседания окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 2 сентября 2019 года.

6. Уполномочить представителя Гродненского областного исполнительного комитета представлять интересы президиума Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета в суде в случаях обжалования настоящего решения в судебном порядке.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Гродзенская праўда» в семидневный срок с даты принятия.

Председатель Гродненского областного Совета депутатов И.Г. Жук

Председатель Гродненского областного исполнительного комитета В.В. Кравцов

✅ Приложение 1

к решению президиума

Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета

31.08.2019 № 162/514

СОСТАВ Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

✒ Зайко Игорь Владимирович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений и путем подачи заявления граждан;

✒ Короленко Александр Иванович, выдвинут Белорусским общественным объединением ветеранов и путем подачи заявления граждан;

✒ Куделя Марина Антоновна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников здравоохранения и путем подачи заявления граждан;

✒ Лясковская Елена Ивановна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности и путем подачи заявления граждан;

✒ Миронцов Валерий Михайлович, выдвинут трудовыми коллективами отдела кадровой и организационной работы, управления государственного казначейства Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области и путем подачи заявления граждан;

✒ Нерод Юрий Федорович, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий и путем подачи заявления граждан;

✒ Петух Татьяна Геннадьевна, выдвинута общественным объединением «Белорусский союз женщин» и путем подачи заявления граждан;

✒ Поболовец Наталья Ильинична, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса и путем подачи заявления граждан;

✒ Рыжий Дмитрий Васильевич, выдвинут Белорусской партией левых «Справедливый мир»;

✒ Снетько Ольга Рышардовна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки и путем подачи заявления граждан;

✒ Хломко Сергей Николаевич, выдвинут Республиканским общественным объединением «Белая Русь» и путем подачи заявления граждан;

✒ Хлябич Владимир Андреевич, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации, спорта и туризма и путем подачи заявления граждан;

✒ Черняк Денис Григорьевич, выдвинут Коммунистической партией Беларуси и общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи».

✅ Приложение 2

к решению президиума

Гродненского областного Совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета

31.08.2019 № 162/514

СОСТАВ окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

10. Окружная избирательная комиссия Замкового избирательного округа № 57 (место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 11, тел. 4 29 29):

✒ Бобрович Николай Михайлович, выдвинут общественным объединением «Белорусский союз офицеров» и путем подачи заявления граждан;

✒ Бурлыко Владимир Алексеевич, выдвинут Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки и путем подачи заявления граждан;

✒ Евдокимова Наталья Анатольевна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса и путем подачи заявления граждан;

✒ Карпейко Марина Владимировна, выдвинута Республиканским общественным объединением «Белая Русь» и путем подачи заявления граждан;

✒ Корбаль Иван Иванович, выдвинут Белорусским общественным объединением ветеранов и путем подачи заявления граждан;

✒ Лазаревич Игорь Романович, выдвинут Коммунистической партией Беларуси и путем подачи заявления граждан;

✒ Ламан Елена Михайловна, выдвинута общественным объединением «Белорусский фонд мира» и путем подачи заявления граждан;

✒ Набогез Валентина Митрофановна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников строительства и промышленности строительных материалов и путем подачи заявления граждан;

✒ Пархомович Евгений Андреевич, выдвинут общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» и путем подачи заявления граждан;

✒ Писар Ольга Ивановна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации, спорта и туризма и путем подачи заявления граждан;

✒ Савощик Елена Владимировна, выдвинута Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений и путем подачи заявления граждан;

✒ Трофимчик Ольга Петровна, выдвинута общественным объединением «Белорусский союз женщин» и путем подачи заявления граждан;

✒ Тур Жанна Александровна, выдвинута Белорусским Обществом Красного Креста и путем подачи заявления граждан.