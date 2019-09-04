Программирование и проекты: чему научились ребята в IT-лагере под Борисовом

Источник материала: Единство

– Прошлым летом мы тоже приезжали в «Богатырь». Прекрасно провели здесь неделю и решили, что это место очень хорошо подходит для нашего лагеря, поэтому вернулись, – рассказала руководитель проектов ассоциации «Образование для будущего» Варвара Злобина.

В этом году участниками образовательного проекта стали подростки из городов и поселков Могилевской области, в том числе подопечные из проектов SOS-деревни Могилева, ребята с инвалидностью и имеющие статус беженцев. Они на протяжении 9 дней погружались в мир информационных технологий. А помогали им в этом преподаватели-волонтеры лагеря: программисты, тренеры и учителя иностранных языков.

– Я работаю учителем в Лельчицкой школе в Гомельской области, а здесь преподаю язык программирования Scratch. Подростки учатся создавать приложения, игры, мультфильмы. Они очень мотивированы, все схватывают на лету, задают много вопросов, поэтому мне приходится тщательно готовиться к занятиям, – рассказала волонтер Светлана Мещенко.

Обязательный блок образовательной программы – создание проектов, которые могли бы помочь решить существующие в школах и городах проблемы. Свои разработки подростки представляют на английском языке инвесторам, в роли которых выступают представители ИТ-компаний.

…Полину Литвинович и ее единомышленников корреспондент «А» застал в самый разгар оформления плаката.

– Вместе с ребятами я разработала проект по озеленению Беларуси. Мы выбрали участок, на котором будем высаживать деревья. Планируется посадить около 100 саженцев, – рассказала Полина.

А вот Янина Тесленок и ее команда разработали телеграмм-бот по популяризации белорусской культуры. В нем ребята представили викторины по шести областям Беларуси, а также информацию о каждой достопримечательности.

Помимо программирования и робототехники, участники лагеря осваивали так называемые soft skills.

– Это навыки, которые пригодятся ребятам не только в основной профессии, но и в жизни. Как правильно разговаривать, представлять себя и свои идеи, работать в команде, – объяснила незнакомый термин Варвара Злобина.

Кроме основной программы для ребят организовывались мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования, викторины, знакомства с людьми интересных профессий. В гостях у ребят побывали сотрудники центральной районной библиотеки им. Колодеева. Они привезли современные гаджеты: 3D-ручки, конструкторы «Лего», книги, которые «оживают» благодаря 3D-очкам. У ребят эти «ноу-хау» вызвали неподдельный интерес, и они смогли все испытать на

себе.

– Мы не стремимся к тому, чтобы дети обязательно захотели связать свою жизнь с технологиями: умение презентовать себя, эмоциональный интеллект, знание программирования, так же, как и иностранных языков, необходимы для того, чтобы быть успешными в любой сфере. В каждом ребенке есть потенциал, и наш лагерь – одна из возможностей его раскрыть, – отметила координатор проектов EPAM Инна Ефимчук.

Из какой области ребята станут участниками лагеря в следующем году – пока не известно. Но для того, чтобы не пропустить важные и интересные проекты, вы можете посещать страничку ассоциации «Образование для будущего»: http://edu4future.by/ и EPAM https://careers.epam.by/