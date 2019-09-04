В Дзержинске выберут лучшего социального работника

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Молодой человек работает в отделении сопровождаемого проживания более 3 лет. Он оказывает помощь инвалидам по зрению и инвалидам-колясочникам в решении социально-бытовых проблем. Несмотря на относительно небольшой стаж работы, Илья Доливейло зарекомендовал себя как ответственный, инициативный и исполнительный сотрудник.

К слову, всего в конкурсе примут участие 23 лучших социальных работника территориальных центров социального обслуживания населения Минской области. Профессиональное мастерство будет определяться по итогам 4 конкурсов, 2 из которых – «Эрудит» и «Автор» – уже оценены жюри.

Конкурсанты представят жюри домашнее задание – свое видение организации социальной поддержки населения в современных условиях и в перспективе, учитывая особенности оказания ее в своей местности, предложат пути и механизмы ее совершенствования. Кроме этого, участники продемонстрируют свои творческие способности в музыкально-поэтическом конкурсе «Талант».