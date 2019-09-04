По просьбе покупателей

Источник материала: Радзiма





Как правило, героев для статей мы отыскиваем сами или, если дело происходит накануне профессиональных праздников, нам их подсказывают руководители. Но случается, что в редакции раздаются звонки с просьбой рассказать на страницах газеты о том или ином человеке или коллективе. Вот и недавно позвонила Людмила Евгеньевна Воронова из деревни Городок и рассказала о том, какие замечательные продавцы в их магазине: «Летом за счет дачников в деревне почти вдвое больше людей, да еще три лагеря рядом, а в выходные что делается — столько народу, и всех Галина Николаевна и Галина Евгеньевна обслуживают внимательно, вежливо, все заявки наши выполнят, подскажут, что лучше взять».

Получив наказ от Людмилы Вороновой (она же добавила, что к ее просьбе присоединяются другие дачники и жители деревни), мы отправились в Городок. К сожалению, коллектив магазина в этот день был не в полном составе и пообщаться у нас вышло только с продавцом Галиной Линкевич. Но первые слова, которые мы от нее услышали, были о том, что работают они в магазине вдвоем с заведующей Галиной Макаровой, работают уже девять лет, с первого же дня тандем у них сложился замечательный, а потому все заслуги надо делить на двоих.

Что важно в работе магазина? Чтобы товарооборот был хороший и покупатели довольны, причем вещи эти явно взаимосвязаны. На отсутствие покупателей в Городке не жалуются, особенно летом, когда к местным жителям добавляется не меньше тридцати дачников, а к рядом расположенному круглогодичному санаторию «Космос» — два летних лагеря. Еще в магазин приходят за покупками из соседних Дворца, Кнышей, Турков, Городища, сюда же заглядывают водители проезжающих по трассе (магазин-то у самой остановки) автобусов и автомобилей. Речка и природа привлекают в Городок отдыхающих со всего района, и они тоже не обходят местную торговую точку стороной. И для каждого клиента здесь находится свое предложение, о чем говорит ежедневная выручка от 500 до 600 рублей, а в месяц выходит 35—40 тысяч. Например, за выходные накануне нашего приезда только мороженого продали 1000 пачек! В будние дни народ за своими привычными покупками идет в основном с утра, знают уже, когда привоз молочки или хлеба, а уж в выходные и не сосчитать, сколько людей тут переворачивается. К слову, берут в этом сельском магазине не только продукты и товары повседневного спроса, пользуется спросом промышленная группа: под заказ привозили газовую плиту, холодильники, мягкий уголок.

На летний сезон магазин становится еще и заготовительным пунктом, куда сельчане несут лесные и огородные дары. А за клубникой, рассказала Галина Линкевич, в июне ездили аж в Лунинец, чтобы радовать первой сезонной ягодой покупателей, причем не только своих, но и бобруйчан. Выездная торговля — это тоже постоянный спутник работы продавца и дополнительный источник дохода магазина. Еще несколько лет назад, вспоминает Галина Николаевна, часто со своим товаром выезжали в Минск, где на ура шла продукция под брендом «Глусское лукошко» (особенно уважает столичный житель грибочки в любом виде).

Кстати, о грибочках. Законные выходные (их два) и будние вечера проводить на диване Галина Линкевич не привыкла: огород, хозяйство, а еще лес, где и грибы, и ягоды: припасливая хозяйка, в этом сезоне она наготовила на зиму лесной малины, черники, земляники… И это при том (хотя и не принято раскрывать возраст женщины), что Галина Николаевна уже с десяток лет на пенсии.

Мы понаблюдали немного за работой продавца и убедились: с порога увидев покупателя, Галина Линкевич уже знает, чего и сколько ему нужно. Конфликтов она и не припоминает и объясняет, что в любой напряженной ситуации старается прибегать к юмору, найти подходящие слова. На вопрос, как складываются отношения с дачниками (они, мол, люди городские, привыкшие к комфорту, разнообразию, с большими запросами и даже иногда с претензиями), заулыбалась: «Всё хорошо, они ведь не чужие, наши, местные, здесь выросли, а теперь в родительские дома приезжают. Да и у нас всё необходимое есть, они в магазин заявки даже на стройматериалы дают, а мы потом прямо к дому доставляем». Вообще, нам показалось, что улыбчивость, жизнерадостность и оптимизм — визитные карточки продавца Галины Линкевич. Это ценят покупатели, за это благодарят, звонок в редакцию — тому свидетельство.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото автора