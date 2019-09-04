﻿ По просьбе покупателей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По просьбе покупателей

05.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

По просьбе покупателей

Как правило, героев для статей мы отыскиваем сами или, если дело происходит накануне профессиональных праздников, нам их подсказывают руководители. Но случается, что в редакции раздаются звонки с просьбой рассказать на страницах газеты о том или ином человеке или коллективе. Вот и недавно позвонила Людмила Евгеньевна Воронова из деревни Городок и рассказала о том, какие замечательные продавцы в их магазине: «Летом за счет дачников в деревне почти вдвое больше людей, да еще три лагеря рядом, а в выходные что делается — столько народу, и всех Галина Николаевна и Галина Евгеньевна обслуживают внимательно, вежливо, все заявки наши выполнят, подскажут, что лучше взять».

Получив наказ от Людмилы Вороновой (она же добавила, что к ее просьбе присоединяются другие дачники и жители деревни), мы отправились в Городок. К сожалению, коллектив магазина в этот день был не в полном составе и пообщаться у нас вышло только с продавцом Галиной Линкевич. Но первые слова, которые мы от нее услышали, были о том, что работают они в магазине вдвоем с заведующей Галиной Макаровой, работают уже девять лет, с первого же дня тандем у них сложился замечательный, а потому все заслуги надо делить на двоих.

Что важно в работе магазина? Чтобы товарооборот был хороший и покупатели довольны, причем вещи эти явно взаимосвязаны. На отсутствие покупателей в Городке не жалуются, особенно летом, когда к местным жителям добавляется не меньше тридцати дачников, а к рядом расположенному круглогодичному санаторию «Космос» — два летних лагеря. Еще в магазин приходят за покупками из соседних Дворца, Кнышей, Турков, Городища, сюда же заглядывают водители проезжающих по трассе (магазин-то у самой остановки) автобусов и автомобилей. Речка и природа привлекают в Городок отдыхающих со всего района, и они тоже не обходят местную торговую точку стороной. И для каждого клиента здесь находится свое предложение, о чем говорит ежедневная выручка от 500 до 600 рублей, а в месяц выходит 35—40 тысяч. Например, за выходные накануне нашего приезда только мороженого продали 1000 пачек! В будние дни народ за своими привычными покупками  идет в основном с утра, знают уже, когда привоз молочки или хлеба, а уж в выходные и не сосчитать, сколько людей тут переворачивается. К слову, берут в этом сельском магазине не только продукты и товары повседневного спроса, пользуется спросом промышленная группа: под заказ привозили газовую плиту, холодильники, мягкий уголок.

На летний сезон магазин становится еще и заготовительным пунктом, куда сельчане несут лесные и огородные дары. А за клубникой, рассказала Галина Линкевич, в июне ездили аж в Лунинец, чтобы радовать первой сезонной ягодой покупателей, причем не только своих, но и бобруйчан. Выездная торговля — это тоже постоянный спутник работы продавца и дополнительный источник дохода магазина. Еще несколько лет назад, вспоминает Галина Николаевна, часто со своим товаром выезжали в Минск, где на ура шла продукция под брендом «Глусское лукошко» (особенно уважает столичный житель грибочки в  любом виде).

Кстати, о грибочках. Законные выходные (их два) и будние вечера проводить на диване Галина Линкевич не привыкла: огород, хозяйство, а еще лес, где и грибы, и ягоды: припасливая хозяйка, в этом сезоне она наготовила на зиму лесной малины, черники, земляники… И это при том (хотя и не принято раскрывать возраст женщины), что Галина Николаевна уже с десяток лет на пенсии.

Мы понаблюдали немного за работой продавца и убедились: с порога увидев покупателя, Галина Линкевич уже знает, чего и сколько ему нужно. Конфликтов она и не припоминает и объясняет, что в любой напряженной ситуации старается прибегать к юмору, найти подходящие слова. На вопрос, как складываются отношения с дачниками (они, мол, люди городские, привыкшие к комфорту, разнообразию, с большими запросами и даже иногда с претензиями), заулыбалась: «Всё хорошо, они ведь не чужие, наши, местные, здесь выросли, а теперь в родительские дома приезжают. Да и у нас всё необходимое есть, они в магазин заявки даже на стройматериалы дают, а мы потом прямо к дому доставляем». Вообще, нам показалось, что улыбчивость, жизнерадостность и оптимизм — визитные карточки продавца Галины Линкевич. Это ценят покупатели, за это благодарят, звонок в редакцию — тому свидетельство.

 

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как правило, героев для статей мы отыскиваем сами или, если дело происходит накануне профессиональных праздников, нам их подсказывают руководители. Но случается,...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Это место на кладбище - для меня». История Лены, которая 33 года живет в интернатах и мечтает о друзьях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика