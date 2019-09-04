Пожилым людям Кировщины предлагаются различные варианты достойно прожить свои немолодые годы

Источник материала: Кировец





Забота о пожилых родителях — долг детей по закону и по совести. Однако жизненные ситуации бывают разные. У кого-то дети живут в других городах и даже странах, у кого-то не сложились отношения с зятем или невесткой, а, бывает, что дети, став инвалидами, сами нуждаются в посторонней помощи. По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, по состоянию на

1 июля 2019 в нашей стране проживали 134290 одиноких пожилых граждан и 612835 одиноко проживающих.

Как рассказала заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования РЦСОН Алла Печень, на территории Кировского района проживает 376 одиноких пожилых граждан и 3093 одиноко проживающих пожилых граждан.

Для многих стариков поддержкой и опорой стали территориальные центры социального обслуживания населения. У нас в районе это учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения», который на протяжении семи лет занимает призовые места по итогам смотра качества и культуры социального обслуживания населения в Могилевской области. Специалисты центра знают, как помочь каждому человеку, оказавшемуся на склоне лет в тяжелой ситуации. Только в этом году центр позаботился о 57 пожилых жителях района, определив их в полустационарное и стационарные отделения социального обслуживания и в замещающую семью.

Ни один пожилой человек у нас не останется без внимания. Ему предложат любой вариант достойно прожить свои немолодые годы. Все будет зависеть только от его желания: это могут быть надомное социальное обслуживание или услуги сиделки, помещение в стационарные учреждения социального обслуживания или в замещающие семьи. А для тех, кто и в преклонном возрасте полон сил, будем развивать новые формы досуга в нашем отделении дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста.

ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда»

ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» создан с целью стационарного социального обслуживания. В интернате организован постоянный уход и помощь пожилым людям, бытовое обслуживание и медицинская помощь. Формы проживания в интернате:

— Государственное обеспечение.

В отделение могут вселяться граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, и инвалиды I и II групп, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи, из числа: инвалидов и участников Великой Отечественной войны; Героев Советского Союза; Героев Социалистического Труда; граждан, удостоенных звания «Герой Беларуси»; бывших узников фашистских концлагерей; членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны при исполнении воинских обязанностей; граждан, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждан, имеющих почетные звания СССР (народный, заслуженный), а также удостоенных почетных званий Республики Беларусь (народный, заслуженный); лауреатов Ленинской и Государственной премий СССР, а также лауреатов Государственной премии Республики Беларусь; действительных членов (академиков) и членов- корреспондентов Национальной академии наук Беларуси; выдающихся спортсменов; граждан, награжденных орденами СССР, орденами Республики Беларусь.

— Общее отделение.

В отделение могут вселяться граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, и инвалиды I и II групп, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи, из числа: инвалидов и участников Великой Отечественной войны; Героев Советского Союза; Героев Социалистического Труда; граждан удостоенных звания «Герой Беларуси»; бывших узников фашистских концлагерей; членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны при исполнении воинских обязанностей; граждан, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС; ветеранов труда; граждан, имеющих почетные звания СССР (народный, заслуженный), а также удостоенных почетных званий Республики Беларусь (народный, заслуженный); лауреатов Ленинской и Государственной премиий СССР, а также лауреатов Государственной премии Республики Беларусь; действительных членов (академиков) и членов- корреспондентов Национальной академии наук Беларуси; выдающихся спортсменов; граждан, награжденных орденами СССР, орденами Республики Беларусь.

Стоимость пребывания в интернате составляет 17 рублей 22 копейки в сутки.

— Отделение повышенной комфортности.

В отделение могут вселяться граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, и инвалиды I и II групп, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи из числа ветеранов труда.

Стоимость пребывания в интернате составляет 28 рублей 88 копеек в сутки для граждан без нарушения функции передвижения и 32 рубля 3 копейки для граждан с нарушениями функции передвижения.

— Отделение краткосрочного пребывания.

В отделение могут вселяться граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях. Граждане имеют право пребывать в интернате до одного месяца, но не более трех месяцев в год. Стоимость пребывания в интернате составляет 20 рублей 6 копеек в сутки.

ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» имеет широкую оздоровительную базу: бассейн, сауны, физиотерапевтическое отделение, спелеолечение, фитотерапия, также в интернате есть круглосуточный медицинский пост, врачи различных направлений.

Адрес: Минская область, Минский район,

а/г Ждановичи, РИВВиТ, тел. 509-83-35, электронная почта riwwit@yandex.by.